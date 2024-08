Sumedang Raih Penghargaan UHC Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang meraih penghargaan cakupan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 Kategori Pratama.

Penyerahan UHC Awards 2024 dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu penerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota se-Indonesia.

UHC Award sendiri merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Cabang BPJS Kabupaten Sumedang Jayadi mengatakan, untuk mendapatkan penghargaan ini, daerah harus mencapai cakupan kepesertaan minimal 95% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari jumlah penduduk daerah.

UHC juga mengukur jumlah data integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan pemerintah daerah ke dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Dari total penduduk Sumedang yang berjumlah 1.197.302 jiwa per Agustus 2024, UHC di Sumedang mencapai 95,69 persen cakupannya yang telah terdaftar menjadi peserta Program JKN, namun keaktifannya baru mencapai 74,6 persen. Jadi kurang 0,301 persen lagi bisa langsung non cut off," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh warganya mendapat perlindungan kesehatan yang layak.

"Penghargaan ini bukti kerja keras bersama dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Sumedang. Ke depan, tentunya kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar semakin baik," katanya.