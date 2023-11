Industri Kecantikan Tumbuh, Konsumen Diminta Selektif Pilih Produk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG--Industri perawatan wajah dan tubuh (skincare serta body care) di Indonesia terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Berkembangnya produsen tersebut harus diimbangi dengan ketelitian konsumen saat memilih produk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2020 pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh 5,59%.

Setahun kemudian, masih bersumber data dari BPS, pertumbuhan industri ini meningkat hingga 9,61%.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat adanya kenaikan jumlah perusahaan pada industri kosmetik di Indonesia hingga 20% pada tahun 2022.

Momentum yang baik ini harus disertai dengan langkah konkret pemerintah dan para pelaku industry, agar merek lokal bisa menjadi ‘raja’ di negerinya sendiri.

Strategi harus matang sehingga dari banyak aspek bisa kompetitif dengan merek asing, termasuk dalam aspek rantai pasoknya.

Di sisi lain, konsumen harus bisa memilah dengan baik produk yang akan digunakan. Salah satu hal yang harus dipastikan adalah lolos uji BPOM serta memiliki sertifikasi halal MUI. Lalu, perhatikan kandungan dalam produk tersebut.

Salah satu produk bodycare yang memastikan syarat uji itu terpenuhi adalah De’Lojie. Mereka pun sudah meluncurkan tiga produk pertamanya yaitu Hydrating Body Toner, Whitening Body Booster Serum dan Whitening Body Lotion.

“Kecantikan adalah hal yang penting untuk wanita, tampil bersih dan wangi menjadi salah satu yang membuat perempuan lebih percaya diri. Kecantikan perlu diperjuangkan, menyayangi tubuh dengan merawatnya bersama De’Lojie agar memiliki kulit yang sehat dan ternutrisi, Because Your Beauty Matters” kata Amy, Director of Sales De’Lojie dalam rilis yang diterima Bisnis Rabu (1/11/2023).

Menurutnya De’Lojie Hydrating Body Toner yang mengandung fish collagen, glycolic acid, niacinamide dan bahan aktif lainnya yang dapat mengenyalkan dan melembabkan kulit.

De'lojie Whitening body booster serum yang mengandung allantoin, vitamin c, niacinamide dan bahan aktif lainnya yang mampu mencerahkan, menutrisi, dan melembabkan kulit.

Kemudian De’Lojie Whitening Body Lotion yang mengandung UV filter, vitamin E, glycerin dan bahan aktif lainnya yang dapat membantu melembutkan, mencerahkan dan mencegah efek negatif sinar matahari terhadap kulit.

“Dengan ingredients berkualitas yang dihadirkan De’Lojie dalam setiap produknya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk konsumen agar memiliki kulit yang sehat dan ternutrisi, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri konsumen ketika memakainya” katanya.

De’Lojie meluncurkan produknya ke berbagai situs online seperti lazada, shopee, tokopedia dan website. Selain itu, De’lojie juga mengembangkan bisnisnya melalui kerjasama mitra dengan berbagai lapisan masyarakat untuk ikut terjun berbisnis dalam dunia body care.

Saat ini sudah terdaftar lebih dari 100 reseller dan dropshipper yang sudah bergabung dalam bisnis ini, yang rata rata adalah wanita.

"Kami bertekad untuk bisa melahirkan perempuan mandiri. Produk kami sudah official BPOM dan tersertifikasi halal. Kami ingin bicara bahwa kecantikan bukan hanya wajah, tapi juga kesehatan kulit dan tubuh," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News