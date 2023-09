Pentingnya Meditasi untuk Pengusaha Agar Terhindar dari Stres

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- Pengusaha memiliki tingkat stres cukup tinggi karena harus memikirkan semua hal mulai dari perencanaan target omzet, perhitungan laba rugi, hingga upah pegawai.

Karena itu dibutuhkan upaya agar pengusaha punya kesehatan mental yang baik agar bisa tetap fokus menjalankan bisnisnya. Sudi Adnyana mengaku saat ini dirinya punya beragam bisnis mulai dari rumah sakit, advertising, travel, hotel dan lainnya.

Awalnya, dia mengaku kerap mengalami stres karena dunia usaha merupakan bidang yang membutuhkan energi besar.

Namun kini, dirinya bisa lebih fokus menata bisnis, salah satunya berkat metode meditasi yang telah dijalani selama 13 tahun.

"Saya sempat mengalami bangkrut. Kemudian dengan metode meditasi, saya mulai merubah mind set bisnis dan cara bekerja, tidak lagi hanya berfikir money oriented," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (10/9/2023).

Dia mengaku telah merubah cara bekerja dan berbisnis dengan lebih menghargai sesama teman pengusaha dan mengajak untuk tumbuh bersama.

Selain itu, Sudi juga kini lebih memperhatikan karyawannya dan menjadikannya sebagai bagian dari keluarga.

"Saya dulu berfikir hanya soal profit, ternyata ada nilai yang lebih penting dari uang," katanya.

Melalui meditasi, dia mengaku lebih bersyukur mendapat kebahagian dan bisa banyak berbagai kepada sesama sebagai bagian dari CSR. Hal ini ternyata kerap dilakukan para pengusaha sukses.

Menurutnya, pengusaha perlu memahami dasar berbisnis melalui teori tabur tuai dengan sering memberi dan berbagi kepada orang lain.

"Dulu saya hanya mengetahui teori bisnis saja, tapi ada hal lain. Kemudian saya mendesign ulang semuanya karena ternyata jerja keras saja belum tentu bisa sukses," katanya.

Sementara itu, Meditation Guru Bunda Arsaningsih mengaku telah mengajarkan metode meditasi sejak 2012. Kini, ada sekitar 2.000 member aktif yang bergabung dan mengikuti metode Soul (Spirit of Universal Life).

Menurutnya, banyak pengusaha dan profesi lainnya yang ikut meditasi untuk mengenal jati diri, menyembuhkan diri, menghapus hal negatif, dan memperkuat kualitas positif.

Dia pernah mendapatkan penghargaan MURI pada 2015 sebagai pemrakarsa senang Yophytta Maternal, yakni gabungan yoga, pilates, tai chi dan afirmasi.

Pihaknya menggelar event meditasi "Upgrade Your Heart to Heal the Earth" di Kota Bandung, Sabtu (9/9/2023) yang dihadiri sekitar 700 peserta.

"Kami menuntut para peserta dalam meditasi untuk meng-up grade cakra jantung mereka. Tidak hanya penyembuhan diri tapi juga memiliki tujuan yang lebih luas," katanya. (K67)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News