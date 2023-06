Apresiasi Pelayanan Prima, BJB Syariah Sabet 3 Penghargaan

Bisnis.com, BANDUNG - Bank BJB Syariah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan dalam ajang 20th Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023.

BJB Syariah meraih 2nd Best - Teller, 2nd Best - Convenient Branch Experience, dan 2nd Best - Call Center untuk kategori bank syariah (Sharia Conventional Bank).

Adang mengaku bersyukur atas penghargaan yang telah diraih sebagai buah kerja keras seluruh insan Bank BJB Syariah, dukungan penuh dari Bank BJB serta kepercayaan dari nasabah setia.

"Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT karena penghargaan ini akan terus mendorong seluruh insan bank bjb syariah menerapkan pelayanan prima demi kenyamanan dan kepuasan nasabah," ujar Adang, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/6/2023).

Adang menjelaskan pelayanan prima menjadi salah satu kunci untuk menjaga nilai kepercayaan nasabah sehingga kinerja Bank BJB Syariah terus tumbuh positif.

Pelayanan prima dari Bank BJB Syariah juga akan terus ditingkatkan melalui inovasi demi menghadirkan kemudahan dan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

"Semoga penghargaan ini dapat memberikan semangat untuk Bank BJB Syariah memperkuat layanan dan produknya agar terus dapat menjawab kebutuhan yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat," ujar Adang.

