Begini Kesiapan Purwakarta Untuk Kelancaran Arus Mudik 2023

Bisnis.com, PURWAKARTA – Polres Purwakarta, beserta jajaran TNI dan unsur pemerintahan daerah setempat telah melakukan persiapan cukup maksimal untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2023 ini. Bahkan, langkah-langkah strategis pengamanan ritual tahunan ini telah dirancang jauh-jauh oleh jajaran lintas institusi tersebut.

Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain, mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan guna menyambut datangnya musim mudik lebaran ini. Secara umum, kata dia, pola pengamanan yang dilakukannya ini tak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatunya sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada pemudik," ujar Edwar dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.

Salah satu upayanya, kata Kapolres, dengan menyiapkan sarana dan prasarana keamanan mudik. Tahun ini, kata dia, disiapkan 36 titik posko pengamanan yang tersebar disepanjang jalur mudik yang ada di wilayah hukumnya.

Memang, jika melihat kondisi sekarang, sebenarnya beban petugas keamanan di Kabupaten Purwakarta saat ini tidak seberat sebelum ada akses Tol Cikopo-Palimanan.

Meski begitu, persiapan-persiapan tetap harus dilakukan‎. Mengingat, ‎jalur arteri dan nasional yang ada si wilayah tersebut sampai saat ini masih menjadi andalan sebagai jalur favorit di musim mudik dan balik lebaran.

Adapun jalur mudik di Purwakarta yang masih jadi primadona itu, antara lain jalur Cikopo-Pantura via Simpang Jomin. Kemudian, Jalur Cikopo-Sadang via Bungursari, Sadang-Subang via Cibatu (jalur tengah). Lalu, jalur Sadang-Purwakarta menuju Wanayasa-Subang-Cikamurang (Jalur Selatan).

Terkait 36 titik posko yang telah disiapkan, lanjut Edwar, itu tersebar di sepanjang jalur mudik yang melintasi Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari pos utama, pos terpadu, pos keamanan (pospam), pos pelayanan (posyan), pos pengaturan (posgatur) dan pos wisata.

"Untuk 36 pos tersebut berada di seluruh wilayah hukum Polres Purwakarta. Baik itu polsek-polsek maupun rest area di jalan tol, stasiun hingga objek wisata," tambah dia.

Edwar memerinci, 3 pos pantau berada wilayah perbatasan. Yakni, di Kecamatan Darangdan (Perbatasan KBB), Kiarapedes (Perbatasan Subang) dan Cibatu Perbatasan Subang. Kemudian, ada 6 pos pelayanan di antaranya di siapkan di stasiun kereta api dan rest area di sepanjang Tol Cipularang.



Selanjutnya, 6 pos pengamanan yang masing-masing berada di Cikopo, Sadang, Ciganea, eks Get Tol Cipali 77 A dan B. Lalu, 3 Pos Pam Wisata, yaitu Jatiluhur, Situ Wanayasa dan Cikao Park. Serta 1 Pos Pam Terpadu di Pasar Jumat.

"Harapan kami, semua pihak bisa turut bersama-sama bekerja sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Sehingga pada saat pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah dapat berjalan sesuai dengan tema mudik tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Presiden secara nasional yaitu mudik aman dan berkesan," katanya.

