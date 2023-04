Sukses Terapkan Digitalisasi, Bank BJB Syariah Borong 11 Penghargaan

Bisnis.com, JAKARTA – Bank BJB Syariah terus mencatatkan prestasi gemilang dengan memborong 11 penghargaan dalam ajang 12th Digital Brand Awards 2023.

Penghargaan diterima langsung oleh Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Ritel Bank BJB Syariah Asep Saripudin dan Pemimpin Desk Sekretariat Perusahaan Bank BJB Syariah Moch. Roby Asmana, pada Rabu 12 April 2023, di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Bank BJB Syariah dinilai telah berhasil berinovasi di era ekonomi digital yang semakin kuat melalui penerapan digitalisasi sebagai kunci efisiensi proses bisnis serta untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui inovasi produk dan layanan.

Selain itu, Direktur Utama Bank BJB Syariah Adang A. Kunandar telah mampu memberikan inspirasi bagi perusahaan yang dipimpinnya untuk memenangkan kompetisi melalui pembentukan fondasi digitalisasi yang terus dikembangkan secara berkesinambungan di tengah disrupsi teknologi.

Adapun 11 penghargaan tersebut adalah :

1. The 3rd Highest - Bank Umum Syariah (KBMI 1 - Modal Inti s.d Rp6 Triliun) untuk Corporate Brand

2. The 3rd Highest - Tabungan Bank Umum untuk Tabungan iB Maslahah

3. The 3rd Highest - Deposito Bank Umum Syariah untuk Deposito iB Maslahah

4. The 2nd Highest - KPR Bank Umum Syariah untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Maslahah

5. The 2nd Highest - Mobile Banking untuk Mobile Maslahah

6. The 2nd Highest – Pembiayaan Bank Umum Syariah untuk PPKB iB Maslahah

7. The Best 1st - Bank Umum Syariah (KBMI 1 - Modal Inti s.d Rp6 Triliun) untuk Corporate Brand

8. The Best 1st - Deposito Bank Umum Syariah untuk Deposito iB Maslahah

9. The Best 1st - Tabungan Bank Umum Syariah untuk Tabungan iB Maslahah

10. The Best 1st - KPR Bank Umum Syariah untuk untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Maslahah

11. The Best 1st - Mobile Banking Bank Umum Syariah untuk Mobile Maslahah

Bank BJB Syariah menjadi salah satu bank terbaik penerima pengakuan Infobank Media Group atas hasil penilaian masyarakat dan feedback media sosial pada produk-produk & layanan perbankan berbasis digital.

Adang mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang berhasil diraih berkat kerja keras seluruh insan Bank BJB Syariah dan dukungan dari Bank BJB sebagai induk, serta kepercayaan dari para nasabah.

"Alhamdulillah Bank BJb Syariah berhasil meraih 11 penghargaan dalam 12th Digital Brand Awards 2023. Penghargaan ini akan menambah motivasi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan optimal bagi para nasabah setia," kata Adang, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/42023).

