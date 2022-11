Bupati Dony Bicara Soal Transformasi Digital Sumedang di Rangkaian KTT G20 Bali

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bicara soal Digital Transformation for Happines saat jadi pembicara dalam Gala Dinner Peresmian Kampus United In Diversity (UID) Bali di Pulau Kura Kura, Bali Selatan.

Kegiatan ini sebagai bagian dari KTT G20 yang digelar di Bali.

"Saya diundang menjadi keynote speech dengan topik digital Transformation for Happines in Sumedang," kata Dony Ahmad Munir, dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (17/11/2022).

Dalam kesempatan tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno serta mitra inovasi terkemuka dunia, baik para ahli maupun lembaga, antara lain, United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) for Southeast Asia, Tri Hita Karana Forum, Global Blended Finance Alliance for Sustainable Development, Ocean X, TsinghuaUniversity Senior Academic Adcisor (SEA).

Pendiri UID Cherie Nursalim menyampaikan bahwa yang menjadi poin dari acara tersebut adalah untuk berterimakasih meliputi tiga aspek yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan sisi ketuhanannya .

"Saya sangat salut dan bangga dengan transformasi digital di Kabupaten Sumedang yang telah berhasil dan memberikan manfaat dalam menurunkan angka stunting yang sangat signifikan," ujarnya.

Menkomarves Luhut Panjaitan menyampaikan suksesnya G20 adalah upaya bersama terutama berkat Presiden Jokowi. Ia pun mengapresiasi positif adanya kampus UID.

"Banyak hal yang harus dilakukan bersama demi kebaikan bersama untuk Indonesia. Tentunya kerja sama dan hal- hal yang baik yang sudah dilakukan tidak hanya seremonial tetapi berlanjut dan semakin banyak yang berkolaborasi dan kerjasama terkait dengan UID dengan segala visi misinya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan “Letter of Intention (LOI) “Partnership in marine research technology and Capacity Development.

Sebagai informasi, UID Bali Campus adalah sebuah kampus terpadu yang akan menjadi wadah mempertemukan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan terbaik di dunia.

Kampus ini akan menjadi wadah berbagai kegiatan untuk memfasilitasi lahirnya inovasi dan pengembangan sumber daya manusia guna membantu akselerasi pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) di tingkat nasional, regional dan global. (K34)

