Tingkat Penghunian Kamar di Jabar pada Februari 46,47 Persen

Bisnis.com, BANDUNG - Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada Februari 2020 mencapai 46,47 persen, naik 0,51 poin dibandingkan TPK Januari 2020 yang mencapai 45,96 persen. TPK hotel bintang mengalami peningkatan sedangkan nonbintang mengalami penurunan.

TPK hotel bintang pada Februari 2020 sebesar 50,15 persen, naik 3,09 poin dibandingkan TPK Januari 2020 yang mencapai 47,06 persen. TPK tertinggi menurut kelas hotel bintang tercatat pada hotel bintang 5 sebesar 60,27 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 36,25 persen.

"Selanjutnya kita bisa melihat, kontribusi hotel berbintang masih positif yaitu 47,06 menjadi 50,15, masih mengalami kenaikan untuk Februari ," kata Kepala BPS Jabar, Rabu (1/4/2020).

Sementara TPK hotel nonbintang mencapai 30,87 persen, turun 4,48 poin dibandingkan Januari 2020 yang mencapai 35,35 persen. TPK tertinggi untuk hotel nonbintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar >40 sebesar 33,34 persen. Sedangkan TPK hotel nonbintang yang terendah sebesar 14,53 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar <10.

Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang Februari 2020 tercatat 1,62 hari dan di hotel non bintang selama 1,17 hari. Tamu asing menginap di hotel bintang rata-rata selama 3,85 hari dan di hotel non bintang selama 1,40 hari, sedangkan tamu asal Indonesia menginap rata-rata selama 1,56 hari di hotel bintang dan 1,17 hari di hotel non bintang.

Kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husein Sastranegara pada Februari 2020 sebanyak 12.451 orang mengalami peningkatan 3,46 persen dibanding Januari 2020 yang tercatat 12.035 orang. Sebanyak 111 orang penumpang dan crew datang melalui Bandara Kertajati di bulan ini. Wisman yang datang melalui Pelabuhan Muarajati Cirebon seluruhnya adalah crew kapal sebanyak 124 orang, naik 90,77 persen dibanding Januari 2020 yang tercatat sebanyak 65 orang. (k34)