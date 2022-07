Dorong Literasi Keuangan Digital, Bank Mandiri Optimalkan Mandiri Smart Branch

Bisnis.com, SUMEDANG - Bank Mandiri melanjutkan transformasi digital dengan mendorong implementasi Mandiri Smart Branch yang mampu memroses beragam kebutuhan finansial nasabah di cabang menjadi lebih cepat, praktis dan andal.

Inovasi Smart Branch ini memiliki konsep layanan berorientasi pada nasabah atau customer centrik. Dengan demikian, nasabah yang datang akan langsung dilayani oleh customer service (CS) untuk memandu kebutuhan finansial di cabang.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa 1 M Wisnu Trihanggodo menjelaskan langkah transformasi digital ini juga menjadi bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Tanah Air.

Untuk itu, Mandiri Smart Branch akan hadir dalam tiga tipe kantor cabang, antara lain Digital Box, Hybrid Branch dan Upgrade Branch.

“Ketiga tipe ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh karakter nasabah maupun masyarakat yang masih membutuhkan layanan perbankan di cabang maupun edukasi finansial dengan lebih leluasa,” ujarnya, Jumat (1/7/2022).

Nantinya, lanjut Wisnu, Digital Box akan hadir untuk nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara cepat dan praktis serta ditempatkan di pusat aktivitas masyarakat.

Smart Branch tipe ini akan dibekali dengan self-service machine seperti ATM Setor Tarik dan Customer Service Machine (CSM), serta Video Conference Box yang dapat memungkinkan nasabah berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri.

Adapun, tipe Hybrid Branch dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara kompleks, namun terdigitalisasi.

Hybrid Branch hadir dengan kelengkapan digital seperti ATM Setor Tarik, CSM dan Video Conference Box, serta General Banker yang selalu siap memberikan solusi produk-produk finansial, edukasi digital banking maupun layanan transaksional perbankan lainnya.

Tipe ketiga, Upgrade Branch hadir bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan, namun masih belum siap dengan perubahan digitalisasi. Upgrade Branch memiliki zona-zona khusus layanan digital yang berdampingan dengan zona layanan konvensional, sehingga nasabah dapat mencoba bertransaksi di zona digital untuk mulai membiasakan diri dengan pengalaman perbankan yang baru.

“Mandiri Smart Branch hadir untuk memberikan solusi kemudahan transaksi nasabah melalui pengembangan system operasional cabang yang terintegrasi dengan Livin’ by Mandiri, untuk memudahkan reservasi nasabah sehingga transaksi di cabang dapat menjadi lebih cepat, praktis dan mudah,” ujarnya.

Nasabah yang berminat mengelola serta mengembangkan dana dengan lebih aman, mudah, dan nyaman.

“Nasabah kini dapat berinvestasi secara langsung melalui Livin’. Fitur ini juga memungkinkan nasabah untuk berinvestasi secara rutin, karena setiap bulannya dana bisa didebet otomatis dari rekening,” ungkapnya.

Adapun, untuk menggunakan menu investasi, pengguna hanya perlu melakukan pendaftaran nasabah investor (SID) terlebih dahulu serta melakukan assessment atas profil risiko nasabah langsung melalui aplikasi Livin’. Setelah registrasi ID investor berhasil, pengguna Livin’ dapat langsung melakukan pembelian reksadana.

Vice President Transaction & Consumer Region VI/Jawa 1 Brian A Nugroho menambahkan, hanya dengan Rp100.000, pengguna Livin’ sudah bisa beli reksadana tanpa perlu pindah aplikasi.

Menurutnya, saat ini minat nasabah terhadap pilihan investasi ini juga terlihat dari pertumbuhan investor baru yang meningkat hingga lebih dari 50 kali lipat setiap harinya.

Khususnya di Jawa Barat, pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 1,2 Juta pengguna yang meningkat 60% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Selain menghadirkan fitur-fitur baru, Bank Mandiri juga terus berupaya untuk memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri khususnya untuk pengguna Livin’ by Mandiri, salah satunya dengan Program Livin’ to The Max yang telah dilaksanakan sejak 2 Oktober 2021 hingga 3 Juni 2022. Terdapat total 99 nasabah kelolaan Bank Mandiri Region VI/Jawa 1 yang berhasil menjadi pemenang undian, terdiri dari 14 pemenang BMW, 37 pemenang Vespa, dan 48 pemenang NMAX”, tambah Brian.

Lebih lanjut Brian menjelaskan, selain fitur investasi, Livin’ versi terbaru juga akan menghadirkan fitur yang mengintegrasikan layanan ekosistem digital favorit nasabah.

“Tidak hanya menyajikan platform investasi terbaik bagi nasabah, dalam waktu dekat Bank Mandiri akan memperkenalkan fitur baru untuk nasabah bisa akses ekosistem digital yang sesuai dengan lifestyle masing-masing, seperti ticketing, online transportation, entertainment, dan lainnya secara langsung di satu aplikasi,” pungkas Brian. (K34)

