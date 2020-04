Dampak Covid-19: Kenapa Menyalahkan Ridwan Kamil Terus?

Bisnis.com, BANDUNG — Langkah lambat, koordinasi lemah di Pusat dan Kabupaten/Kota membuat langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak sosial ekonomi jadi kontraproduktif dan menuai bully atau risak.

Sejak awal, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiratkan upaya mengatasi penyebaran virus Covid1-9 berikut dampak sosial ekonominya adalah ujian yang butuh energi dan dukungan besar.

Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sejak awal mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai upaya ketika virus tersebut pertama kali terdeteksi. “Penanganan virus corona ini menghabiskan energi saya, jangka pendek dan menengah saya akan terus konsentrasi di sini,” katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Menurutnya sejak awal langkah progresif yang dilakukan Pemprov Jabar semata-mata dilakukan agar angka penyebaran bisa dilacak, dan upaya pencegahan bisa didapat seiring dinamika perkembangan di lapangan. “Kita beli alat rapid test sendiri karena tidak bisa menunggu terlalu lama dari Pusat, kita bikin Pikobar agar informasi mengenai data Covid-19 bisa satu pintu dan terbuka,” tuturnya.

Langkah ini meski dinilai beberapa pihak terkesan terlalu berani, akhirnya menuai apresiasi positif. Terutama upaya mengetahui peta sebaran Covid-19 di Jawa Barat lalu semakin terang benderang. Keterbukaan data dan inisiatif rapid test yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai lebih progresif dan mampu melahirkan kepercayaan publik.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan kebijakan politik atau kebijakan publik yang dibuat seperti pada penanganan Covid-19 layak meraih kepercayaan publik terlebih dulu. "Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya," ujar Muradi kepada wartawan, Kamis (16/4/2020) lalu.

Menurut Muradi, ujian bagi Ridwan Kamil ada di pemantaun eksekusinya di lapangan harus tetap diperhatikan. Berbeda dengan DKI, peran Gubernur di Jawa Barat hanya sebagai koordinator dan eksekusi ada di bupati/wali kota. "Di lapangannya saya khawatir, jadi gubernur juga tidak terlalu teknis [saat memberikan arahan] karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK [Ridwan Kamil] bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal," papar Muradi.

Analisa Muradi terbukti, langkah cepat Ridwan Kamil dan jajarannya kadang-kadang belum bisa dibarengi iramanya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 95.000 alat rapid tes yang sudah dibagikan misalnya, pergerakan data hasil tes dari daerah ke provinsi terbilang lambat dan beringsut. Kelambatan daerah ini yang menyebabkan usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) tidak bisa berbarengan dengan penerapan PSBB DKI Jakarta.

Menurutnya wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek. "Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek," katanya.

Langkah progresif lainnya adalah refocusing APBD 2020 untuk menangani dampak sosial ekonomi Covid-19. Saat daerah lain masih berkutat dengan urusan pergeseran, Ridwan Kamil memastikan Jawa Barat sudah mempersiapkan anggaran raksasa guna dua hal: Bantuan Sosial tunai dan non tunai bagi warga terdampak Covid-19 lalu proyek padat karya.

Bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500.000 sendiri, merupakan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk melebarkan rentang persentase kelompok rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi ini.Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150.000 per keluarga per bulan dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp350 ribu per keluarga per bulan.

Bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemda Provinsi Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp4,6 triliun (di luar untuk distribusi) dari APBD itu rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli. Hingga awal pekan ini, bansos tersebut sudah disalurkan pada ribuan warga terdampak Covid-19 di Bodebek dan Bandung Raya.

Namun upaya dan langkah cepat ini tidak mulus juga di lapangan. Terutama lahirnya banyak protes dari warga dan pengurus RT/RW terkait masih minimnya warga yang mendapat bantuan. Muncul pula penolakan dari sebuah wilayah di Kota Bandung karena bantuan dianggap tidak adil dan sesuai dengan jumlah warga.

Protes seamacam ini ditanggapi berkali-kali oleh Ridwan Kamil bahwa bansos dari Pemprov hanya satu dari 9 pintu bantuan yang sudah disiapkan baik oleh Pemerintah Pusat, hingga kabupaten/kota. Dengan banyaknya pintu bantuan, maka bansos Provinsi akan sampai pada warga yang sesuai kriteria dan data yang dimiliki provinsi. Dus, data itu ternyata lagi-lagi tetap diolah lebih dulu kabupaten/kota.

“Jadi, tugas kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu, mohon maaf sambil saya memberikan masukan, bukan soal urusan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak DTKS. Justru yang terpenting itu adalah Kota Bandung (misalkan) membuat rumus berapa ribu yang dapat PKH (Program Keluarga Harapan), berapa ribu yang dapat (program) sembako (dari Pemerintah Pusat), itu mah rutin,” ucap Kang Emil.

“Lalu berapa ribu yang mendapat bantuan tunai Kemensos (Kementerian Sosial), berapa ribu yang (dapat bantuan) dari provinsi (Pemda Provinsi Jabar), berapa ribu yang dapat dari Kota Bandung (misalkan) itu, dan berapa yang tidak terdata. Saya kira itu (data penerima) yang harus disempurnakan, tapi sambil data disempurnakan kita kirim bantuan yang sudah siap,” imbuhnya.

Namun, sayangnya protes warga di lapangan terkait bantuan tetap bermuara ke Ridwan Kamil.

Sadar bahwa hulu dari semua keluhan ini adalah data, maka pihaknya meminta data yang direvisi terkait penerima bantuan harus berasal dari Ketua RT/RW. Menurutnya dalam pendataan warga miskin baru kota kabupaten harus mengikuti RT/RW. “Jangan sampai ada gejolak, jangan sampai orang kaya atau orang mampu justru diberikan bantuan,” tegasnya dalam arahannya kepada bupati/wali kota.

Pihaknya meminta bupati/wali kota menyempurnakan data di RT/RW tanpa membatasi jumlah. Gubernur berprinsip tidak boleh ada orang miskin dan rawan miskin yang terlewat atau tidak diberi bantuan.

“Kalau dari RW misalkan (usulan) yang masuk sepuluh (penerima bantuan), maka kita akan penuhi sepuluh juga. Dengan syarat semua harus menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, sehingga data bisa dipertanggungjawabkan by name by address,” katanya.

Ridwan Kamil mengaku urusan membuka pintu berbagai macam bantuan dari pemerintah pusat bukan perkara bagi-bagi semata. Perbedaan skema di setiap kementerian yang menyalurkan bantuan sosial dampak Covid-19 membuat beban kerja pendataan makin bertumpuk. “4 Kementerian yang bantu bansos ingin menggunakan cara masing-masing tidak satu pintu oleh provinsi. Kasian warga dan RT/RW yang mendata,” keluhnya.

Begitu banyak risak dan protes terkait bantuan tersebut membuat Ridwan Kamil tak mampu menutupi perasaaan emosionalnya. Dalam live Instagram dirinya Senin (20/4/2020) lalu dia memaparkan banyak kegelisahannya. Ditonton setidaknya 10 ribu orang, dia bicara soal hal pribadi sampai penanganan Covid-19.

Raut mukanya sedih, suaranya sempat tercekat, sambil terbata-bata dia memohon pada warga. “Sebagai Gubernur saya mengurusi 50 juta penduduk, setiap hari memastikan bahwa 50 juta penduduk di Jabar sehat-sehat, tidak sakit, bahagia, bisa menemukan solusi. Saya doakan semua sehat-sehat, saya doakan semua diberi kemudahan dan Allah berikan jalan yang paling mudah agar kita bisa bisa melalui masalah Covid ini bersama-sama,” katanya, matanya berkaca-kaca.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pemprov jabar