Okupansi Hanya 5%, Ratusan Hotel di Jabar Tutup dan Ribuan Karyawan Dirumahkan

Bisnis.com, BANDUNG - Okupansi hotel di Jawa Barat hanya menyentuh angka 5 persen yang mengakibatkan 575 hotel di Jawa Barat harus tutup dan 25.000 karyawan dirumahkan akibat dari COVID-19.

"575 hotel itu tutup dengan sendirinya, karena pengunjungnya tidak ada. Bukan bangkrut, kemudian karyawannya hampir 25 ribu itu dirumahkan untuk sementara, belum ada pemutuhan hubungan kerja (PHK)," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat, Dedi Taufik saat ditemui di Aula Polrestabes, Kota Bandung, Rabu (8/4/2020).

Selain hotel, sejumlah destinasi wisata dan hiburan juga menutup layanannya. Dedi mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap pengusaha dan pelaku UMKM yang rentan akibat terdampak virus corona.

"Emergency ekonominya, di tahap recovery ini kita harus lakukan langkah strateginya. Salah satu nya kita lagi menghimpun data yang kena dampak dari COVID-19 ini, terutama UMKM yang tidak bisa jualan di tempat wisata, itu yang akan kita data, by name by address," katanya.

Dari data tersebut kata dia, akan diajukan untuk mendapat stimulus baik bantuan langsung maupun program padat karya.

"Sekarang (pendataan) masih berjalan. Kita harapkan di sektor pariwisata itu Agustus sampai Desember itu bisa dipulihkan. Kemarin kan kita sudah teleconference dengan asosiasi pengusaha di kabupaten dan kota, sekarang datanya berjalan terus," ucapnya. (K34)