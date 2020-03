Ridwan Kamil Dorong Kampus Aktif Riset Soal Obat Corona

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pihak kampus, akademisi dan lembaga urun rembug mencari solusi terkait penyembuhan virus corona atau COVID-19.

Dorongan ini muncul setelah pihaknya mendapatkan informasi bahwa kina asal Jawa Barat memiliki kandungan yang sama dengan klorokuin yang menurut hasil riset di China sudah berhasil menyembuhkan 100 pasien corona di Wuhan.

“Saya mendengar kabar baik ini kalau bahan untuk vaksin corona itu ada di Indonesia tepatnya di Jawa Barat, saya akan lihat kajiannya, sudah sejauh mana,” katanya di Bandung, Rabu (11/3/2020).

Menurutnya peluang ini harus ditangkap oleh pihak kampus, lembaga penelitian dan para ahli untuk meneliti lebih jauh kemungkinan kina atau sumber flora Jawa Barat bisa menjadi kandungan yang mampu mencegah atau mengobati virus corona.

“Saya mendorong kampus terlibat aktif meneliti ragam kemungkinan bahan yang bisa jadi obat corona ini. Pemerintah tengah fokus melakukan penanganan dan pencegahan serta perawatan virus ini, kampus harus didorong untuk turut ambil bagian,” katanya.

Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjajaran (Unpad) Keri Lestari mengatakan pada 17 Februari 2020 lalu, Dewan Negara China saat mengadakan briefing berita mengindikasikan bahwa klorokuin fosfat atau obat lama untuk pengobatan malaria, telah menunjukkan aktivitas yang nyata dengan tingkat keamanan yang dapat diterima dalam mengobati pneumonia terkait COVID-19 dalam uji klinis multisenter yang dilakukan di Tiongkok.



Bahkan dalam studi in vitro baru baru ini, klorokuin ditemukan dapat memblokir infeksi COVID-19 pada konsentrasi mikromolar rendah. Studi yang dilansir US National Library of Medicine National Institutes of Health menunjukan setidaknya 100 pasien di Wuhan sudah berhasil disembuhkan. “Klorokuin itu berdasarkan hasil riset di Cina, di Wuhan dengan kloroquin menunjukkan adanya perbaikan,” katanya saat dihubungi, Rabu (11/3/2020).



Aktivitas anti-virus dan anti-inflamasi klorokuin dapat menjelaskan khasiatnya dalam menangani pasien dengan pneumonia COVID-19. Keri menuturkan klorokuin adalah obat yang murah dan aman yang telah digunakan selama lebih dari 70 tahun. Mengingat tuntutan klinis yang mendesak, klorokuin fosfat direkomendasikan untuk mengobati pneumonia terkait COVID-19 pada populasi yang lebih besar di masa depan,” paparnya.



Temuan klorokuin yang merupakan obat malaria sintetis bisa menjadi obat corona, menjadi peluang bagi kina sebagai obat yang sama untuk mengatasi wabah COVID-19 tersebut. “Ini biasa digunakan untuk anti malaria, bisa juga untuk lupus. Dia punya potensi aktifitas anti virus spectrum luas, ini diteliti di China sejak 2013,” katanya.



Menurutnya perkebunan kina sendiri perkebunan di Jawa Barat saat ini dimiliki oleh PT Kimia Farma. Dari komunikasi pihaknya dengan Kimia Farma, kemungkinan obat tersebut akan diproduksi kembali jika melihat fakta jika obat ini bisa menyembuhkan corona. “Kalau mau dikembangkan kembali sangat bisa. Kimia Farma mempertimbangkan untuk memproduksi kembali,” ujarnya.

