Rest Area Ditutup, Pertamina Siapkan Alternatif Pengisian BBM

Bisnise.com, JAKARTA-PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah titik alternatif pengisian BBM saat arus balik ketika sejumlah rest area ditutup sementara hindari kemacetan.



Selain rekayasa lau lintas One Way (jalur satu arah) dari ruas Tol Kalikangkung di KM 414, Jawa Tengah hingga Cikampek Utama di KM 70, Jawa Barat, Jasa Marga bekerjasama dengan kepolisian akan menutup sejumlah rest area yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Jakarta, Sabtu.



Jalur satu arah dari Kalikangkung, Jawa Tengah hingga Cikampek Utama, Jawa Barat berlaku mulai pukul 12.00 WIB – hingga pukul 21.00 WIB, dari Kilometer 414 hingga KM 70, masyarakat bisa mendapatkan BBM dari sejumlah SPBU Reguler dan layanan Non SPBU di jalur kanan dan kiri dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.



Sementara selepas Kilometer 70, di Cikampek Utama, Jawa Barat, sistem contra flow mulai diberlakukan. Untuk mengantisipasi kepadatan pemudik yang beristirahat, sejumlah Rest Area di ruas kiri dari arah Cikampek, mulai hari ini menuju Jakarta akan ditutup. Yakni Rest area KM 62B, KM 52B, KM 42B, dan KM 32B.



Unit Manager Communication Relations san CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III, untuk wilayah Jawa Bagian Barat, Dewi Sri Utami menghimbau kepada masyarakat agar kembali mengisi penuh BBM nya sebelum memasuki Ruas Tol Jakarta Cikampek, atau sebelum KM 70.



“Kami berharap masyarakat dapat mengisi penuh BBM nya di sejumlah rest area dengan layanan SPBU Reguler maupun layanan SPBU Modular sebelum memasuki KM 70,” jelasnya.



Bagi pemudik yang melakukan perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta dapat beristirahat serta mengisi penuh BBM di beberapa titik ini :



Ruas Kalikangkung – Pejagan:



SPBU Regular : KM. 519 B, KM. 389 B, KM. 360 B dan KM. 260 B.



Kios Pertamina Siaga : KM. 487 B, KM. 456 B, KM.429 B, KM. 5 B (Tol semarang Jatingaleh), KM. 344 B, KM. 294 B dan KM. 282 B



Saat sistem one way akan didukung dengan fasilitas SPBU Regular dan kios Pertamina di ruas A (jalur kanan jalan tol dari arah Jawa Tengah ke Cikampek) yaitu :



SPBU Regular : KM. 519 A, KM. 429 A dan KM. 379 A.



Kios Pertamina Siaga : KM. 487 A, KM. 456 A, KM. 391 A, KM. 344 A, KM. 287 A, KM. 275 A dan KM. 252 A.



Ruas Pejagan – Cikampek



SPBU Reguler di ruas tol Pejagan hingga Jakarta: KM 229B; KM 208B, KM 164B, KM 101 B.



Saat One Way sistem akan didukung dengan SPBU Reguler di ruas tol jalur A (ruas kanan jalan dari Jawa Tengah ke DKI) yakni : KM 228 A, KM 207 A, KM 166 A, KM 102 A.



Kios Pertamina Siaga dan SPBU Modular : KM 130 A dan B, KM 86 A dan B



Ruas Cipularang – Padaleunyi



Sementara bagi pemudik dari arah Cileunyi/Bandung yang menggunakan jalan Tol Cipularang- Padaleunyi, sebelum memasuk Ruas Tol Jakarta – Cikampek, dapat mengisi BBM di titik ini :



SPBU Reguler Rest area KM 149B, KM 125B, KM 97B, KM 88B DAN KM 72B.