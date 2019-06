iOS 13 Resmi Meluncur, Ini Fitur Terbarunya

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Apple saat konferensi tahunan untuk pengembang di San Jose, California, Amerika Serikat memperkenalkan sistem operasi terbaru unutk perangkat mobile mereka iOS 13 yang menawarkan tampilan baru untuk iPhone.



"iOS 13 membawa kemampuan baru untuk aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari, dengan pembaruan di Photos dan Maps, juga fitur proteksi privasi seperti Sign In with Apple. Semuanya menawarkan performa yang lebih cepat," kata Senior Vice President of Software Engineering Apple, Craig Federighi, dalam keterangan resmi yang diunggah di situs mereka, dikutip Selasa.



iOS 13 menjanjikan performa lebih cepat dan lebih responsif dengan optimalisasi di seluruh sistem untuk memperbaiki aplikasi saat diluncurkan, mengurangi ukuran aplikasi saat diunduh dan memperepat kerja Face ID.



Berikut ini fitur-fitur terbaru yang dapat dinikmati di iOS 13



1. Dark Mode

Pengguna iPhone kini bisa memilih warna latar gelap yang akan terpasang di seluruh sistem dan aplikasi bawaan di iPhone. Pengguna akan merasa nyaman melihat layar ponsel saat berada di tempat yang bercahaya redup.



Apple juga menyediakan Dark Mode untuk aplikasi ketiga, pengembang bisa mengintegrasikan mode ini ke aplikasi buatan mereka dan dapat merancang agar Dark Mode dapat aktif secara otomatis di waktu tertentu.



2. Photo

Apple menggunakan machine learning agar gambar-gambar terbaik yang masuk ke aplikasi Photo berada di atas, sistem akan secara otomatis menyembunyikan foto-foto yang sama atau yang kurang baik.









Pengaturan terbaru di Photo menjanjikan kemudahan untuk pengguna saat ingin mencari dan melihat foto maupun video di iPhone.



Perangkat untuk mengedit foto di iOS 13 juga akan berlaku untuk mengedit video.



3. Sign In with Apple

Layanan baru dari Apple ini akan mempermudah pengguna saat masuk ke situs dan aplikasi, mereka bisa masuk ke website dengan akun Apple ID. Apple menjamin kerahasiaan data pengguna karena mereka akan memberikan email secara acak saat Apple ID dikaitkan ke sebuah situs.



Pengguna memiliki opsi untuk tidak memberikan alamat email pribadi mereka dan memberikan email acak dari Apple saat sign in.



4. Maps

Apple memperbarui basis data untuk aplikasi Maps sehingga peta tersebut menawarkan data terkini tentang jalan, jalur pejalan kaki serta data-data lainnya untuk keperluan navigasi. Peta terbaru ini akan tersedia di AS pada akhir 2019 dan negara lainnya pada 2020.