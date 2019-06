Ridwan Kamil Imbau Pemudik Tak Bawa Teman Ke Bandung

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau kesiapan angkutan darat mudik Lebaran 2019 di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Sabtu (01/06/2019). Peninjauan langsung angkutan lebaran telah dilakukan Emil –sapaan Ridwan Kamil-- di sejumlah lokasi.



Menurut Emil, peninjauan secara rutin dia lakukan untuk mengetahui kondisi lapangan musim mudik kali ini. Apalagi, Jawa Barat menjadi daerah lintasan pergerakan lalu lintas dan angkutan mudik di Pulau Jawa.



"Alhamdulillah sudah beberapa kesempatan kita mengecek kesiapan mudik, kemarin dengan Kapolri, Panglima TNI di Cikopo, Kabupaten Purwakarta, hari ini di Terminal Cicaheum," ucapnya.



"Saya monitor per hari ini juga lancar, berikutnya kita diuntungkan ada libur kemarin, ada hari kejepit, jadi pemudik tahun ini banyak pilihan waktu yang lebih leluasa," lanjutnya.



Emil mengapresiasi kebijakan pengelola Terminal Cicaheum yang menandai bus laik jalan dengan stiker. Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu tindakan preventif untuk menekan tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalur mudik.



"Saya sangat senang karena bus di sini yang laik jalan dikasih stiker, bahwa busnya sudah diperiksa. Ini karena tahun kemarin banyak kemacetan gara-gara bus mogok di jalan, sehingga mengakibatkan macet berlebihan," katanya.



Selain itu, Emil memprediksi arus mudik dan balik tahun ini akan lebih lancar ketimbang tahun sebelumnya. Sebab, beberapa infrastruktur, seperti Trans Jawa Utara, sudah beroperasi. Kemudian, kebijakan Kementerian Perhubungan terkait one way dinilai efektif untuk mengurai penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.



Pada kesempatan yang sama, Emil menyapa langsung pemudik di Terminal Cicaheum. Tak lupa, dia menyampaikan imbauan kepada para pemudik agar tak mengajak kerabat datang ke perkotaan, khususnya Kota Bandung. Pasalnya, arus urbanisasi begitu deras pasca lebaran.

"Saya imbau tidak usah bawa teman-teman lagi ke Bandung, Insya Allah sebagai Gubernur, saya kembangkan ekonomi daerah, agar tidak ada urbanisasi yang berlebih-lebihan ke metropolitan," katanya.