H-4 Lebaran, Arus Mudik Jalur Selatan Jawa Barat Lancar

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG--Arus mudik jalur selatan Jawa Barat di pintu tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, terpantau lancar pada H-4 lebaran, Sabtu (1/6/2019). Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, musim mudik 2019 lebih lancar dari tahun sebelumnya.



"Pantauan saya, tidak hanya Cileunyi, per hari ini di berbagai titik-titik lalu lintas di Jawa Barat Alhamdulillah terpantau lancar," ucapnya saat meninjau Pos Pengamanan Lebaran 2019 di Perempatan Cileunyi Kabupaten Bandung.



Emil –sapaan Ridwan Kamil-- memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat guna mengurai penumpukan kendaraan di. Salah satunya adalah kebijakan one way yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.



Selain itu, kata Emil, pengoperasian Trans Jawa Utara membuat volume kendaraan di jalur selatan Jawa Barat menurun. Pasalnya, pemudik dari DKI Jakarta maupun Banten yang menuju Jawa Tengah ataupun Jawa Timur menggunakan jalur utara.