Laga MU vs Chelsea Berakhir Imbang 1-1

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Manchester United gagal memperbaiki posisinya di klasemen Liga Premier Inggris saat ditahan imbang 1-1 oleh Chelsea di Old Trafford pada Minggu (28/4) malam WIB.



Manchester United sempat unggul lebih dulu setelah tendangan Juan Mata tidak mampu diantisipasi kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga pada menit ke-11. Gelandang asal Spanyol itu mencetak gol usai mendapatkan umpan tarik dari rekan setimnya, Luke Shaw.



Namun, keunggulan itu tidak cukup bertahan lama saat gawang Manchester United kebobolan pada menit ke-43 setelah Marcos Alonso sukses menyambar bola muntah hasil tepisan David De Gea yang kurang sempurna.



Hasil imbang tersebut membuat posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Premier Inggris tidak berubah. Manchester United masih tertahan di peringkat enam dengan 65 poin, sedangkan Chelsea tetap bertengger di posisi empat dengan 68 poin.



Bermain sebagai tuan rumah telah membuat Manchester United bermain agresif. Umpan dari Luke Shaw berhasil menembus pertahanan The Blues dan membuat Romelu Lukaku lepas dari penjagaan, tetapi tembakan penyerang asal Belgia itu masih bisa ditepis Arrizabalaga.



Manchester United akhirnya mampu mencetak gol pada menit ke-11, Luke Shaw mampu menerobos pertahanan Chelsea setelah menerima umpan dari Lukaku. Bek kiri asal Inggris itu lalu memberikan umpan tarik ke Juan Mata yang kemudian berhasil mencetak gol dan mengubah kedudukan menjadi 1-0.



Manchester United nyaris menggandakan skor pada menit ke-29 saat Eric Bailly berhasil mengalahkan Marcos Alonso dalam duel udara dan langsung melakukan sundulan, tetapi percobaannya masih melebar.



Sebelum babak pertama berakhir, kedudukan menjadi imbang setelah Marcos Alonso berhasil menjebol gawang United saat David De Gea sukses menahan tembakan Antonio Rudiger dari luar kotak penalti. Namun, ia gagal mengamankan bola muntah itu dengan baik dan langsung disambar Marcos Alonso.



Babak kedua berlangsung lebih lambat. Kedua tim terlihat bermain hati-hati saat menyerang dengan Setan Merah bahkan lebih banyak menguasai bola di tengah lapangan dan jarang melepaskan umpan terobosan ke area pertahanan The Blues.



Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri dipaksa melakukan pergantian pemain pada menit ke-63 setelah Antonio Rudiger tampak kesakitan di tengah lapangan. Sarri mengganti Rudiger dengan Andreas Christensen.



Manchester United nyaris mencetak gol pada masa injury time saat Marcos Rojo menyundul bola ke gawang Chelsea usai menerima tendangan sepak pojok Alexis Sanchez. Namun Pedro melakukan penyelamatan penting untuk klub London tersebut.



Jelang berakhirnya pertandingan, Chelsea hampir mencetak gol saat Gonzalo Higuain hanya berhadapan satu lawan satu dengan David De Gea. Namun, kiper asal Spanyol tersebut yang berhasil menepis tendangan jarak dekat penyerang asal Argentina itu dan membuat skor tetap berakhir 1-1.