Gol Tunggal Aguero Bawa Manchester City Geser Liverpool

Newswire

Bisnis.com, LONDON - Manchester City berhasil kembali menggeser posisi Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris setelah menang dengan skor tipis 1-0 saat bertamu ke Burnley. Gol tunggal City diciptakan oleh Sergio Aguero dan berhasil mengantarkan mereka kembali unggul dalam perebutan trofi Liga Inggris musim ini.



Bermain di Turf Moor, pada Minggu malam WIB, City mendapat perlawanan sengit dari para pemain Burnley. Skuat City asuhan Guardiola terlihat bermain sedikit frustasi karena dibayangi kemenangan telak Liverpool atas Huddersfield Town sehari sebelumnya.



Setelah berbagai upaya gagal untuk mencetak gol di babak pertama, City mulai bangkit pada paruh kedua. Serangkaian serangan tak henti dilancarkan The Citizens dan pada akhirnya membuahkan hasil di menit 63. Tendangan Aguero dari dalam kotak penalti membentur bek Burnley di garis gawang.



Namun, bola masih bergerak masuk melewati garis gawang sebelum di sapu oleh bek Burnley, tetapi gol disahkan oleh wasit Paul Tierney karena tembakan Aguero sudah melewati garis gawang.



Tidak puas dengan satu gol, City terus menciptakan beberapa peluang tambahan di sisa pertandingan. Burnley juga mampu melancarkan satu atau dua percobaan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, hasil 1-0 tidak berubah sampai sampai peluit panjang dibunyikan wasit.



Kemenangan ini membuat City ke puncak klasemen Liga Inggris, yang sehari sebelumnya diduduki Liverpool. City kini mengantongi 92 poin, unggul satu poin dari Liverpool yang mengoleksi 91 poin.



Susunan Pemain:



Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Kyle Walker, Vincent Kompany (c), Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, David Silva; Raheem Sterling (Nicolas Otamendi 90'), Sergio Aguero (John Stones 83'), Leroy Sane (Gabriel Jesus 64').



Burnley (4-4-2): Tom Heaton (c); Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Jeff Hendrick (Johann Berg Gudmundsson 76'), Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil; Ashley Barnes, Chris Wood (Matej Vydra 72').