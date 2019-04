Infinix Siap Rilis Seri Smart 3 Dan Hot 7 Pro

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Setelah cukup lama tak terdengar kabarnya di kancah smartphone, Infinix kembali memberikan bocoran akan diluncurkannya dua smartphone terbaru yang diklaim unggul dalam hal spesifikasi.



Dengan bocoran ini, Infinix sepertinya ingin kembali memberikan pilihan baru yang menyasar segmen pasar menengah dengan menghadirkan dua smartphone yakni Infinix Smart 3 dan Hot 7 Pro.



Vice President Infinix Smartphone Indonesia, Christian Sudibyo dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, mengatakan sekarang Infinix memiliki optimisme yang sangat besar untuk bisa bersaing bahkan menjadi top 5 merek smartphone di Indonesia.



"Sejalan dengan tujuan brand Infinix yaitu Innovation for Everyone, kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang up to date dengan harga yang terjangkau bagi anak muda," kaya Christian.



Infinix Smart 3 Plus disebut akan dilengkapi dengan fitur layar yang sangat luas dan juga memiliki kualitas kamera yang mumpuni.



Sedangkan Hot 7 Pro akan dibanderol di bawah Rp2 jutaan namun dilengkapi dengan fitur RAM yang sangat tinggi.



"Hot 7 Pro akan dibekali layar yang luas serta kamera AI yang canggih," kata Sergio Ticoalu, Country Marketing Manager Infinix Indonesia.



Dua produk terbaru Infinix ini direncanakan bakal diperkenalkan di Indonesia Kamis (2/5) mendatang dan akan dijual secara resmi di e-commerce Lazada pada 7 Mei 2019.