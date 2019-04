Triumph New Speed Twin hadir di Indonesia, Dibanderol Rp445 Juta

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garda Andalan Selaras (GAS), authorized distributor Triumph Motorcycles di Indonesia menghadirkan New Speed Twin di ajang Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari website resmi IIMS, Senin (29/4/2019), model baru ini dijual dengan harga Rp445 juta off the road. New Speed Twin yang berada di segmen modern classic menjadi salah satu andalan Triumph di Indonesia.

Di segmen ini, Triumph juga memiliki Scrambler, Street Scrambler, Street Twin, Speed Twin, Bonneville T100, dan Street Cup. “New Speed Twin hadir di Indonesia untuk mengakomodasi penggemar motor gede yang menyukai tantangan dan kecepatan,” kata R Hari Triadji, Presiden Direktur PT GAS.

Banyak pembaharuan yang dilakukan Trimph pada model ini. Penggunaan sasis dan suspensi baru membuat model ini lebih ringan 10 kg dibandingkan model Thruxton. Tampilannya didukung velg 7-spoke berukuran 17 inci yang terbuat dari alumunium. Velg ini membalut ban Pirelli Rosso Corsa.

Yang menjadi unggulan New Speed Triple adalah mesin 1.200 cc Bonneville twin engine dengan tuning seperti model Thruxton. Mesin dengan transmisi 6-kecepatan ini menghasilkan tenaga 95 hp pada 6.750 rpm dan torsi 112 Nm pada 4.950 rpm.

Beragam teknologi disematkan seperti rem Brembo, Ride-by-wire, ABS & switchable traction control, tiga model riding modes (Road, Rain and Sport), Torque-assist clutch. Tak ketinggalan LED lighting, Feature-packed twin clocks, USB charging, Immobiliser, dan Tire Pressure Monitoring System accessory fit.