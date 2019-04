3 Skuter Matic Berdesain Klasik, Pilih yang Mana?

Newswire

Pagelaran otomotif International Indonesia Motor Show (IIMS) 2019 banyak menghadirkan kendaraan roda empat dan dua terbaru, salah satunya produsen sepeda motor berjenis skuter matic (skutik) namun berdesain klasik.



Terdapat motor skutik yang baru diluncurkan seperti dengan desain seperti itu, Vespa 150 Noted, Lambretta V-Special dan Kymco Lyte 150i yang bisa menjadi pilihan bagi pecinta skutik di tanah air.

Vespa Sprint Notte



Vespa selalu mengedepankan desain retro pada semua motor maticnya. Tidak terkecuali pada Sprint Notte yang hadir dengan baju klasik dengan panjang 1.863 mm, lebar 695 mm, dan jok setinggi 790 mm.



Sedangkan sumbu rodanya berjarak 1.334 mm yang membentang dari roda depan hingga belakang.



Motor ini menggunakan mesin 1 Silinder, 4 Tak yang memiliki 3 buah katup. Mesin tersebut memiliki kapasitas 154.8cc dan dilengkapi teknologi i-Get yang merupakan singkatan dari Italian Green Experience Technology yang membuat kendaraan ini semakin irit.



Skutik ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 8.7 kW pada 7.500 rpm dan torsi puncak sebesar 12 Nm pada 5.000 rpm. Performa Vespa Sprint tetap responsif dan bisa diandalkan untuk berakselerasi dengan cepat.



Vespa Sprint Notte hadir dengan tampilan serba hitam dengan warna matt black serta beberapa sentuhan detail warna glossy black pada kaca spion, horn cover, list bodi dan pelek 12 inci.



Vespa Sprint Notte mengaspal dengan harga Rp48.500.000 (on the road Jakarta)

Lambrette V-Special



Lambretta V-Special memiliki desain frame tubular dan posisi Engine yang selaras dengan chassis. Mesin diletakkan di bagian tengah untuk menjaga kestabilan skuter.



Lambretta seri ini memiliki desain body yang khas. yaitu sedikit kotak didukung dengan Iampu LED heksagonal. Lambretta V-Special mempertahankan desain velg yang ikonik khas skuter asal Italia.



Untuk dapur pacunya kendaraan ini memiliki dua varian, yaitu berkapasitas 169 cc satu-silinder, 4-tak dan pendingin udara untuk V200. Sedangkan untuk V125 Lambreta menjejali mesin satu silinder, 3-valve, 124,7 cc berpendingin cairan.



Sari segi kemanan terdapat juga suspensi teleskopik atas dan dua suspensi di belakang, serta rem cakram 226 mm (depan) dan 220 mm (belakang) pada pelek 12 inci. Tak hanya itu, motor ini juga sudah menggunakan teknologi ABS yang lebih aman.



Keduanya sudah menggunakan speedometer perpaduan digital dan analog yang berisi informasi putaran mesin, voltmeter, dan penunjuk waktu.



Lamnretta V-Special ini ditawarkan dengan harga Rp52.5 juta (OTR Jakarta) sedangkan Lambretta V200 dihargai Rp44.5 (OTR Jakarta).

Kymco Lite 150i



Mengusung desain klasik modern yang mirip dengan dua kompetitornya, Kymco hadirkan Like 150i dengan mesin SOHC 150cc.



Kymco mengusung desan klasik untuk menggaet konsumen kalangan muda yang mempergunakan motor bukan hanya sebagai alat mobilitas, melainkan penunjang gaya hidup.



Untuk menunjang kesan klasik, Kymco Like juga menggunakan velg 12 inci. Sepeda motor ini sudah menggunakan sistem pengereman ABS.



Kymco Like 150i ini memiliki harga yang jauh di bawah kedua pesaingnya, yakni Rp28 juta (OTR jakarta).