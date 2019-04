Cadillac Tumbuh Kian Menguat di China

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Jenama mobil mewah milik General Motors, Cadillac sedang menikmati pertumbuhan yang kuat di China, Cadillac menyatakan pada Rabu (17/4).



Presiden GM Cadillac Steve Carlisle mengatakan "Cadillac berencana akan memperluas jaringan dilernya menjadi 500 di China pada tahun 2025," katanya yang dikutip dari Reuters, Kamis.



Menurut Charlisle, nantinya pembuat mobil asal AS itu berencana akan meluncurkan produk baru setiap enam bulan selama tiga tahun ke depan di China.



Cadillac diharapkan menjadi merek kendaraan listrik utama perusahaan untuk menantang Tesla Inc.



Penjualan merek Cadillac di China naik 17,2 persen pada 2018, dan Kepala Eksekutif GM Mary Barra mengatakan bahwa perusahaan itu bertujuan untuk menjual 1 juta kendaraan listrik per tahun pada 2026, banyak di antaranya di China, yang telah menetapkan kuota produksi yang ketat pada kendaraan.