BTS Berkolaborasi dengan Ed Sheeran di Album Baru

Bisnis.com, JAKARTA-BTS kembali membocorkan informasi soal album barunya "Map of the Soul: Persona", bahwa mereka akan kolaborasi dengan Ed Sheeran.



Ada tujuh lagu yang terdapat pada album "Map of the Soul: Persona". Mengutip Soompi, Jumat, pada lagu keempat yang berjudul "Make It Right" ada keterangan nama Ed Sheeran



Lagu tersebut bercerita tentang proses penyembuhan dan cinta terhadap seseorang.



Kemudian untuk "Boy With Luv" yang bergenre pop funk, menampilkan Halsey dan bercerita tentang kebahagiaan dalam cinta yang sederhana.



Pada album yang merupakan bagian dari trilogi "LOVE YOURSELF" ini, Rap Monster juga bernyanyi solo lewat lagu "Intro: Persona" untuk menjawab lagu "Who Am I?" pada album sebelumnya.



Sementara "Mikrokosmos" lebih berbicara tentang seseorang yang merasa kecil di tengah dunia yang luas. Lalu "HOME" merupakan sebuah pesan dari BTS bahwa ketika mereka lelah dan merasa kesepian, rumah yang paling diinginkan untuk kembali adalah penggemar.



Untuk menyempurnakan album, J-Hope, Jin dan Jungkook menyumbangkan suara lewat lagu "Jamais Vu" dan "Dionysus" lagu hip hop dengan beat yang kuat.



"Map of the Soul: Persona" akan rilis pada 12 April pukul 6 malam waktu setempat. Jumlah pemesanan awal album tersebut sudah lebih dari 3 juta kopi.