Lagi, Sandiaga Uno Jual Saham Saratoga

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno kembali menjual sahamnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Selama masa kampanye pemilihan presiden atau sejak akhir tahun lalu, Sandi tercatat beberapa kali memangkas porsi sahamnya di emiten bersandi SRTG itu.

Terakhir, tercatat ada empat kali transaksi penjualan dilakukan oleh Sandi. Yakni 8 April sebanyak 5 juta saham dengan harga per saham Rp3.775.

Kemudian 9 April sebanyak 2 juta saham dengan harga per saham senilai Rp3.775, 10 April sebanyak 7 juta saham dengan harga Rp3.775 per saham, dan 12 April sebanyak 5 juta saham dengan harga Rp3.775 per saham.

Dengan demikian, total jumlah saham Sandi di SRTG berkurang dari sebelumnya sebanyak 605,36 juta saham atau setara dengan 22,31% menjadi 586,36 juta saham atau setara dengan 21,61%.

"Tujuan transaksi adalah untuk divestasi dengan status kepemilikan saham langsung," kata Sandi dalam surat yang disampaikan ke PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/4/2019).