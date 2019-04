OJK Tunggu Penyerahan Daftar Direksi BJB

Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu Bjb segera menyetor nama-nama calon direksi hasil lelang terbuka.

Kepala OJK Perwakilan Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu setoran nama-nama tersebut dari pihak Bjb. “Oh iya, kita menunggu dari banknya,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya mekanisme pengiriman nama diawali pemegang saham menyerahkan nama-nama hasil seleksi kemudian oleh komisaris dan direksi BJb dikirim ke OJK untuk dilakukan fit and proper test.

“Kita lagi menunggu (surat) itu,” ujarnya.

OJK sendiri tidak memberikan jangka waktu kapan penyerahan nama-nama itu masuk untuk di fit and proper test. Pihaknya menyerahkan urusan itu pada kesiapan pihak Bjb. “Memang lebih cepat lebih baik,” katanya.

Triana menilai jika susunan direksi Bjb sudah lengkap maka bisa makin mengakselerasi kinerja bank tersebut. Pihaknya juga memastikan urusan ini tidak akan mengganggu rencana RUPS Bjb pada 30 April mendatang.

“Tidak jadi masalah. Karena di RUPS itu yang sudah di fit and proper test bisa langsung diangkat. Tapi yang belum di fit and proper oleh OJK di RUPS nya disampaikan ini subject to approval OJK. Jadi efektifnya setelah ada persetujuan RUPS,” katanya.