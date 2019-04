Pemilik TikTok Dapat Kredit Sindikasi Senilai US$1,3 Miliar

Tegar Arief

Bisnis.com, BEIJING - Perusahaan teknologi Beijing ByteDance Technology Co. Ltd. mendapatkan pinjaman sindikasi senilai US$1,33 miliar dari sejumlah bank yang berasal dari Wall Street.

Seperti diberitakan Bloomberg, Rabu (10/4/2019), Morgan Stanley dan Goldman Sachs Group Inc. memimpin kesepakatan tersebut bersama Bank of China Ltd. dan CMB Wing Lyung Bank Ltd.

Namun pihak bank menolak untuk berkomentar. ByteDance, perusahaan yang mengoperasikan aplikasi TikTok dan Douyin itu juga menolak untuk memberikan keterangan perihal pinjaman tersebut.

Kesepakatan itu menandai ByteDance di pasar sindikasi dan menggarisbawahi kekuatan perseroan yang tengah berkembang sehingga menarik perusahaan finansial memberi pinjaman.

Akhir tahun lalu, perseroan juga mendapatkan dana segar senilai US$3 miliar dari SoftBank Group Corp dan investor besar lainnya dengan nilai US$75 miliar.

Kesepakatan ini juga merupakan peristiwa yang sangat langka. Selama ini sangat jarang perusahaan rintisan asal Asia mendapat pinjaman sindikasi dalam jumlah besar.

Pihak lain yang juga menjadi pemberi pinjaman sindikasi itu yakni Bank of America Corp, Barclays Plc, Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. dan UBS Group AG, China Everbright Bank Co., dan China Merchants Bank Co.