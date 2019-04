Program Spesial Tukar Tambah Mobil Daihatsu Hadir di Bandung

Tegar Arief

Grand New Xenia diluncurkan pada Selasa (15/1/2019). - Bisnis.com

Bisnis.com, BANDUNG - PT Astra Daihatsu Motor memfasilitasi kebutuhan pelanggannya dengan mengadakan acara bertajuk Daihatsu Festival & Trade In Day yang diselenggarakan di outlet Daihatsu, Astra Biz Center, Pasirluyu, Bandung.

Program ini merupakan usaha jemput bola dari Daihatsu untuk memudahkan para pelanggan dalam mewujudkan impiannya memiliki kendaraan baru melalui fasilitas tukar-tambah dengan beragam kemudahan dan diskon menarik.

Elvina Afny, Customer Satisfaction & Value Chain (CSVC) Division Head PT Astra Daihatsu Motor mengatakan, acara ini merupakan hasil kerjasama Daihatsu dengan Value Chain partner, yakni Astra Credit Companies (ACC), Daihatsu Financial Services (DFS), Asuransi Astra, dan Mobil88.

"Program ini merupakan salah satu wujud dan usaha kami untuk membantu pelanggan di Bandung agar dapat memiliki kendaraan impian Daihatsu sesuai kebutuhan. Sahabat Daihatsu dapat melakukan tukar-tambah kendaraan lama semua merek menjadi mobil baru Daihatsu," ujar Elvina Afny, Selasa (9/4/2019).

Tidak hanya program penjualan mobil baru, Daihatsu juga memberikan sharing edukatif mengenai nilai jual kembali sebuah kendaraan. Harga jual kembali sebuah kendaraan dapat dikatakan baik apabila persentase tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan terhadap harga awal saat pembelian kendaraan dalam kondisi baru.

Adapun tips untuk mempertahankan harga jual kembali sebuah kendaraan agar tetap tinggi diantaranya pertama history perawatan berkala di bengkel resmi yang dibuktikan dengan buku servis.

Kedua kondisi fisik mobil seperti bebas baret, bebas bekas tabrak, dan kondisi standar, ketiga usia kendaraan tidak lebih dari 5 tahun, sehingga mileage masih rendah, keempat kelengkapan dokumen seperti BPKB, STNK, dan surat pendukung lainnya, serta kelima jenis transmisi kendaraan.