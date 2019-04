Honda Gelar Balap Jazz & Brio

Tegar Arief

Bisnis.com, SENTUL - PT Honda Prospect Motor kembali menggelar ajang balap bergengsi Honda Jazz Speed Challenge ke-14 dan Honda Brio Speed Challenge ke-7 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, kemarin.

Tahun ini, Honda Racing Indonesia mengumumkan peraturan baru, kategori baru serta hadiah yang lebih besar dari musim sebelumnya untuk menciptakan perlombaan yang lebih kompetitif. Honda juga mengumumkan peraturan baru untuk peserta.

Peraturan yang berlaku untuk Honda Jazz Speed Challenge (HJSC) dan Honda Brio Speed Challenge (HBSC) adalah mekanisme kenaikan kelas di mana setiap pembalap yang berhasil menjadi juara umum atau minimal meraih juara pertama hingga tiga kali dalam setahun berhak untuk naik ke kelas diatasnya pada musim balap tahun depan.

Selain itu, khusus untuk pembalap yang telah meraih juara umum di musim sebelumnya akan mendapat pemberat sebesar 75 kg di musim balap selanjutnya.

Khusus untuk kelas Honda Brio Speed Challenge, penyelenggara telah meningkatkan jumlah hadiah dari sebelumnya Rp240 juta menjadi Rp320 juta pada musim balap tahun ini.

Tidak hanya itu, tiga kategori baru juga hadir untuk menggairahkan kelas HBSC, yakni Most Improve Lap Time, Most Improve Position, dan Fastest Lap of The Year dengan hadiah masing-masing Rp10 juta.

Selain menggelar ajang One Make Race (OMR), tim Honda Racing Indonesia yang diwakili Alvin Bahar juga turut berlaga di kompetisi 1.600 Max dengan didukung New Honda Jazz yang dilengkapi dengan livery (stiker bodi) baru. Livery tersebut menonjolkan warna merah dan hitam dengan tarikan yang tegas untuk semakin memperkuat kesan sporty dan dinamis.

Kompetisi balap HJSC dan HBSC terbuka untuk umum dan terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas Master (Seeded A – profesional), Rising Star (Seeded B – amatir) dan Promotion (non seeded – pemula). Setelah sebelumnya diikuti oleh 29 pembalap tahun lalu, kini ajang HJSC dan HBSC 2019 diikuti oleh 36 peserta yang berkesempatan meraih total hadiah lebih dari Rp700 juta.

"Pada musim balap kali ini kami berusaha menjaring lebih banyak peserta baru dengan hadiah yang lebih besar, kategori yang lebih beragam serta membuat peraturan baru untuk mendukung suasana yang lebih kompetitif," kata Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT HPM, Senin (8/4/2019).