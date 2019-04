Hyundai Kona Masuk Pasar Indonesia

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-PT Hyundai Mobil Indonesia akan meluncurkan mobil berjenis compact sport utility vehicle, Hyundai Kona, pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 yang akan berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, pada 25 April - 5 Mei.



"Hyundai Kona akan resmi diluncurkan pada ajang IIMS 2019. Peluncuran itu sebagai jawaban atas kebutuhan pasar masyarakat Indonesia yang menginginkan kenyamanan berkendara, fitur, dan teknologi terkini," kata Direktur Deputi Pemasaran PT HMI Hendrik Wiradjaja, saat ditemui di Jakarta, Senin.



Namun, Hendrik masih bungkam terkait harga Kona yang akan menjadi pesaing baru untuk Honda HR-V, Mazda CX-3 hingga Mitsubishi Outlander Sport. Hendrik hanya memastikan banderol harga Hyundai Kona tetap kompetitif demi merebut perhatian pasar compact SUV Tanah Air.



"Akan dibuka harganya pada IIMS. Tentunya, sangat kompetitif dengan pesaing dalam segmennya," kata dia.



Hyundai Indonesia memboyong Kona menyusul sejumlah faktor pendukung, antara lain pertumbuhan kelas menengah yang membutuhkan mobil pada segmen SUV, serta pasar kendaraan sport yang terus berkembang secara nasional maupun global.



"Hyundai Indonesia sejalan dengan Hyundai Global, memiliki produk SUV yang cocok untuk Asia, bahkan Indonesia," katanya, kemudian menyebut bahwa pertumbuhan SUV di nusantara sangat kuat.



Pabrikan otomotif nomor satu Negeri Gingseng itu juga optimistis Kona akan diterima baik oleh konsumen Indonesia karena secara global telah menerima penghargaan mulai dari iF Design Award, Red Dot Design Award 2018, hingga Crossover of The Year 2019 dari Texas Motor Press.



Hendrik menambahkan Kona akan didatangkan langsung secara impor utuh dari Korea Selatan.