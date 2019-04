Honda Brio Music Project Festival Digelar di Bandung

Tegar Arief

Bisnis.com, BANDUNG - PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menggelar Brio Music Project Fesival. Kali ini, jang tersebut dilaksanakan di Nara Park, Bandung.

Festival ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Brio Music Project, kontes online bagi generasi milenial untuk menciptakan musik orisinil yang akan menjadi jingle dari All New Honda Brio bertemakan “Break Out Break Free”.

Sebelumnya, Brio Music Project Festival juga telah digelar di Hall Basketball Senayan, Jakarta 29 Maret 2019. Dari 13 grup musik yang mengikuti live audition, 6 band terbaik dipilih untuk menyanyikan lagu mereka di atas panggung utama Brio Music Project Festival.

Kontes Brio Music Project diperuntukkan bagi grup musik yang beranggotakan 2-4 orang, dengan cara mengunggah cuplikan lagu karya mereka ke Instagram dengan mention @hondaisme dan menyertakan #BrioMusicProject dan #BrioWorld.

Pemenang mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp50 juta, mendapatkan kontrak dengan Sony Music Entertainment Indonesia, berkesempatan untuk merilis mini album di Spotify serta mendapatkan personal coaching bersama Rendy Pandugo.

Pemenang juga akan berkesempatan untuk menjadi band panggung di acara Honda selama 1 tahun, membintangi Brio Web Series, dan menjadi brand ambassador dari All New Honda Brio.

"Kota Bandung sangat terkenal dengan kreativitas anak mudanya, termasuk di dunia musik. Karena itu, Brio Music Project Festival kami adakan sebagai wadah kreativitas bermusik dari generasi milenial untuk meraih kesempatan untuk menjadi bintang," kata Jonfis Fandy, Marketing and Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Sabtu (6/4/2019).

Setelah Jakarta dan Bandung, Surabaya akan menjadi tempat selanjutnya untuk penyelenggaraan Brio Music Project Festival pada 26 April 2019 di Surabaya Town Square.

Berbagai informasi mengenai acara, hasil kompetisi dan berbagai aktivitas Honda disetiap kota dapat dilihat melalui akun Twitter @hondaisme, Fanpage www.facebook.com/HONDAISME dan Instagram @hondaisme.