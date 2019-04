Tiket Avengers: Endgame Dijual Rp7 Juta per Lembar di eBay

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan tiket awal untuk film superhero Marvel "Avengers: Endgame" pada Selasa (2/4) berhasil melampaui dua film "Star Wars" terakhir, dan beberapa lembar ditawarkan di situs lego dengan harga mencapai 500 dolar AS sekira Rp7 juta per lembarnya.

Fandango dan Atom --dua situs web penjualan tiket paling top di Amerika Serikat-- mengatakan penjualan tiket awal pada hari pertama untuk film Disney "Avengers: Endgame" telah melewati film "Star Wars: The Force Awakens" (2015) dan "Star Wars: The Last Jedi" (2017).

Namun, kedua situs itu tidak memberikan angka penjualannya, demikian seperti dilansir Reuters, Rabu.

Film Avengers paling gres, yang menyatukan beberapa karakter komik termasuk Iron Man, Captain Marvel, Black Widow, Thor dan Ant-Man, menandai akhir dari 22 film Marvel.

Menurut survei penggemar pada tahun lalu, "Avengers: Endgame" adalah film yang paling dinanti tahun ini.

"Penjualan 'Avengers: Endgame' telah melampaui semua ekspektasi dan berhasil melewati 'Star Wars: The Force Awakens,' pemegang rekor sebelumnya, untuk menjadi film terlaris Fandango dalam 24 jam pertama penjualannya, dan Endgame mencapai prestasi itu hanya dalam 6 jam," kata managing editor Fandango Erik Davis dalam pernyataannya.

Sementara, Atom mengatakan film itu telah mencatat rekor untuk layanan tiket seluler mereka, dengan jumlah yang terjual tiga kali lebih banyak dalam satu jam pertama, dibandingkan dengan "Avengers: Infinity War" tahun lalu.

"Avengers: Endgame" mulai meluncur di bioskop pada 24 April di Australia dan China sebelum tiba di Amerika Serikat pada 25 April.

Di eBay, satu tiket untuk pemutaran IMAX hari pertama di Hollywood ditawarkan dengan harga 500 dolar AS. Tawaran awal untuk tiket lainnya masing-masing sekitar 35 dolar per lembar.

Para penggemar pun mengeluh di media sosial tentang situs web yang eror, salah kode, dan lama waktu menunggu untuk mendapatkan tiket mereka.

"Butuh waktu 5 jam untuk mendapatkan tiket #AvengersEndgame," cuit Meghan Keatley di Twitter.

"Sudah berjam-jam dan mereka menghentikan sementara situsnya," tulis seorang penggemar bernama Bakuhoe di Twitter.

Lima jam kemudian Bakuhoe kembali mencuit, "Sangat menyenangkan menunggu dengan kalian semua, semoga kalian mendapatkan tiket dan kita bisa menderita di tangan kejam Marvel bersama-sama."

"Avengers: Infinity War" adalah film terbesar tahun 2018, meraup 2,04 miliar dolar di box office seluruh dunia."Star Wars: The Force Awakens," dengan box office global 2,06 miliar dolar, adalah film terbesar ketiga sepanjang masa setelah "Avatar" dan "Titanic".