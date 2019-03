Ini 15 Film Indonesia Terlaris 2019

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Industri perfilman Indonesia semakin berkembang, terutama dalam dua tahun terakhir. Ini ditandai dengan lahirnya sejumlah film yang mampu menyedot perhatian masyarakat di negeri ini.

Beberapa film Indonesia bahkan sukses mendapatkan pengakuan dunia, termasuk Hollywood dan festival-festival film internasional.

Di antara yang menyita perhatian publik Indonesia, "Dilan 1991" diakui sebagai film terlaris 2019, dengan jumlah penonton mencapai 5,2 juta lebih, jauh di atas "Keluarga Cemara", "Preman Pensiun", dan lainnya.

Data jumlah penonton itu dikumpulkan dari Cinema 21, Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), produser film, dan sumber-sumber lainnya. Untuk tahun berjalan, data jumlah penonton ini diperbarui setiap minggunya.

Berikut 15 film Indonesia peringkat teratas berdasarkan jumlah penonton pada 2019, mengutip data filmindonesia.or.id yang didirikan oleh Yayasan Konfiden, Sabtu, (30/3/2019).

No. Judul Film Penonton

1. Dilan 1991 5.250.661

2. Keluarga Cemara 1.701.498

3. Preman Pensiun 1.147.469

4. Orang Kaya Baru 1.118.738

5. Yowis Ben 2 920.051

6. Dread Out 831.150

7. Mata Batin 2 569.515

8. Foxtrot Six 557.863

9. Satu Suro 400.318

10. Terlalu Tampan 323.883

11. Tembang Lingsir 306.744

12. Antologi Rasa 242.528

13. Pohon Terkenal 224.722

14. Calon Bini 221.441

15. Tabu 205.261