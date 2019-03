Honda Brio Dinobatkan Sebagai LCGC Terbaik

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - All New Honda Brio berhasil memperoleh dua penghargaan sekaligus pada ajang Otomotif Award 2019 yang digelar di Jakarta, 28 Maret 2019. Penghargaan tersebut diberikan di kategori “Best of LCGC 5 Seater” untuk All New Honda Brio Satya dan “Best of City Hatchback” untuk All New Brio RS.

Honda juga meraih dua penghargaan lain di ajang ini, yaitu “Best of Medium Sedan” untuk New Honda Civic Turbo dan “Best of Low SUV” untuk New Honda HR-V 1.5L. Selain untuk produk, tim Honda Racing Indonesia turut memperoleh penghargaan sebagai “The Best Organizer in Motorsport” atas konsistensinya mengadakan berbagai ajang balap One Make Race (OMR) di Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan bukti bahwa produk kami telah diakui kualitasnya dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia," kata Jonfis Fandy sebagai Marketing and After Sales Service Director, Jumat (29/3/2019).

Honda pertama kali memperkenalkan Brio pada 2012, sebagai sebuah mobil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia dan Asia yang kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Brio Satya di segmen LCGC pada 2013.

Generasi kedua Honda Brio diluncurkan pada 2018, dengan menekankan desain yang dinamis dan sporty, dimensi lebih besar, serta kabin dan bagasi yang lebih lapang.

All New Honda Brio juga tetap mempertahankan mesin i-VTEC 1.2 liter dengan tenaga 90 PS yang terbesar di kelasnya, serta menghasilkan performa yang lincah, bertenaga, namun tetap hemat bahan bakar.

Hingga kini, Brio telah mengumpulkan penjualan lebih dari 280.000 unit dan akan berekspansi dengan melakukan ekspor perdana All New Honda Brio ke Filipina dan Vietnam bulan ini.