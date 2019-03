Tiket Konser Westlife Ludes dalam 2 Jam

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Tiket konser Westlife di Jakarta sudah habis terjual hanya dalam waktu dua jam sejak pertama kali dibuka pada pukul 11.59 WIB pada Kamis (28/3).

Full Color Entertainment selaku pihak promotor menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar Westlife yang belum bisa mendapatkan tiketnya. Mereka sedang berusaha untuk membuat pertunjukan tambahan.

"Kami selaku pihak promotor mohon maaf kepada semua penggemar Westlife di Indonesia yang tidak kebagian tiket konser Westlife karena begitu banyaknya antusias penggemar yang ingin membeli tiket konsernya," ujar David Ananda dari Full Color Entertainment melalui keterangan resmi yang diterima Antara, Jumat.

"Mengingat kapasitas venue konser nanti yang sangat terbatas, oleh karena itu kami selaku pihak promotor dan management Westlife sedang dalam tahap diskusi apabila memungkinkan untuk membuat show tambahan konser Westlife di Indonesia untuk menyenangkan para penggemar Westlife yang jumlahnya masih sangat banyak, semoga kami bisa segera menemukan tanggal dan waktu yang tepat," lanjutnya.

Tiket konser Westlife dibagi menjadi empat kategori yakni Diamond Rp2,5 juta, Platinum Rp1,950 juta, Gold Rp1,5 juta dan Silver Rp990 ribu.

Westlife akan menggelar konser di Indonesia pada 7 Agustus 2019 di ICE BSD, Tangerang. Konser ini menandai kembalinya boyband legendaris yang vakum selama tujuh tahun sejak 2012. Nantinya Shane Filam, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan akan membawakan lagu-lagu hits seperti "Swear It Again", "If I Let You Go", "Flying Without Wings", "I Have a Dream", "Seasons in the Sun", "Fool Again", "My Love", "What Makes a Man", "Uptown Girl", "Mandy", "You Raise Me Up" dan lainnya. Mereka juga akan menyanyikan lagu baru yang berjudul "Hello My Love".