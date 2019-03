Sekda Jabar Minta Disnakertrans Manfaatkan Bonus Demografi

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Keuntungan bonus demografi di Jawa Barat pada bidang ketenagakerjaan harus dimanfaatkan secara optimal. melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyiapan tenaga kerja dan strategi pembangunan kependudukan.

Hal tersebut menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dapat mendorong Indonesia menjadi salah satu The Big Five in the world di tahun 2045. Salah satu syaratnya adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang Spartan di atas 5 persen dengan komponen daya saing daerah.

“Nah salah satunya daya saing daerah yang menyangkut bagaimana terjadi link and match. Adanya kebutuhan antara tenaga kerja dengan yang menyediakan tenaga kerja,” sambung Iwa saat membuka Forum Nakertrans Tahun 2019, kemarin.

“Inilah tugas kita bersama. Dengan bagaimana SMK-SMK melalui proses praktek-praktek dapat melibatkan dunia usaha, disertai kesiapan pengetahuan dan keterampilan,” tuturnya.

Maka Iwa pun berharap peserta forum mampu melakukan harmonisasi sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satunya adalah menurunkan pengangguran. Sehingga tidak menimbulkan persoalan ketenagakerjaan karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.