Ridwan Kamil Kemungkinan Tambah Satu Posisi Direksi BJB

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Pemegang saham mayoritas Bank BJB kemungkinan akan mengubah struktur direksi bank tersebut dengan menambah satu posisi baru.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M Nasution mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menambah satu posisi baru dalam direksi BJB. “Satu lagi Pak Gubernur akan menambah entah itu apa namanya tapi terkait IT,” katanya di Bandung, Senin (25/3/2019).

Menurutnya posisi direktur terkait IT akan diakomodasi guna mengimbangi perkembangan industri keuangan yang sudah menjadikan teknologi sebagai tumpuan. “Bank ini kalau tanpa IT ke depan ketinggalan, dunia perbankan tanpa IT gimana,” tuturnya.

Eddy juga memaparkan kemungkinan agar tidak mengubah jumlah direksi ada kemungkinan pula posisi direktur Mikro dan Komersil disatukan. “Jadi mikro sama komersil kemungkinan disatukan. Kemungkinan begitu,” ujarnya.

Pekan ini Gubernur Ridwan Kamil akan menyerahkan daftar calon direksi ke OJK. Penetapan direksi baru akan dilakukan di RUPS Bank BJB 30 April mendatang.