Genjot Kunjungan Wisatawan, Jakarta Gelar Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Demi meningkatkan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menggelar Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun 2019.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan amanat Pergub No. 18/2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun (FSBST). Festival ini merupakan rangkaian festival atau pertunjukan seni budaya di daerah yang menyajikan berbagai bentuk karya seni dan budaya berskala lokal, nasional, atau internasional dengan kekhasan masing-masing.

Penyelenggaraan FSBST dapat memberikan pengaruh positif bagi pariwisata di Jakarta, antara lain pelestarian dan pengembangan seni budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, naiknya kunjungan wisatawan, dan ekonomi pelaku seni.

Ini bisa dijadikan sebagai bentuk promosi invenstasi di Jakarta dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Pertunjukan seni budaya yang dapat menjadi bagian dari FSBST meliputi festival religi, pertunjukan kesenian dan kebudayaan, dan festival ulang tahun Jakarta.

Sebagai bentuk implementasi dari Pergub 18/2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan Festival Pecinan Tahun 2019 yang diselenggarakan di Glodok, Jakarta Barat pada februari lalu.

Berbagai macam atraksi ditampilkan pada festival tersebut, dari Barongsai, Gambang Kromong, Wayang Potehi hingga Pagelaran Tari. Penyelenggaraan event Java Jazz Festival juga berhasil menyedot ribuan massa sukses digelar awal tahun.

Tidak berhenti disitu sepanjang tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama para penyelenggara event akan kembali mengelar sejumlah event.

Diantaranya Pekan Raya Jakarta, Jakarnaval, Jakarta Fashion and Food Festival, Jakarta Great Sale, We The Fest, Inacraft, International Indonesia Motor Show dan di penghujung tahun akan ditutup dengan Big Bang yang akan menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Jakarta.

Selama 2018, sebanyak 528 event berhasil diselenggarakan, melonjak lebih dari 200% dibandingkan dengan 2017 yang hanya ada 167 event. Event didominasi musik dan pameran. Adapun pada 2019 diproyeksi 600 event akan kembali hadir.

Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, pada tahun ini ada kenaikan jumlah penyelenggaran sebanyak 20% dibandingkan dengan tahun lalu.

"Festival dan event yang diselenggarakan sudah melalui tahap kurasi oleh tim kurator, dengan harapan akan menghasilkan festival berskala internasional. selain itu ada pemberian insentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal juga kepada pihak penyelenggara festival yang terpilih melalui proses kurasi," jelasnya, Sabtu (23/3/2019).

Insentif fiskal berupa pengurangan pajak dan pembebasan retribusi yang berhubungan dengan pelaksaan festival, sementara itu insentif non fiskal berupa publikasi, perizinan pemasangan reklame, dan kemudahan mengurus perizinan.

Pemberian insentif bagi para pelaksana event diharapkan mampu merangsang dunia industri kreatif untuk bisa membuat event berskala internasional. Dengan adanya festival sepanjang tahun bisa menjadi destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing untuk datang ke Jakarta, sehingga target kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 38 Juta dan wisatawan mancanegara sebanyak 2,9 Juta dapat tercapai.

Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta dapat memberi dampak ekonomi langsung bagi industri pariwisata dan masyarakat Jakarta. Selain itu penyelengaraan festival seni sepanjang tahun sebagai bentuk menjaga eksistensi dan mengembangkan ekspresi kebudayaan.