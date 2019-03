Informa Hadir Di Metro Indah Mall Bandung

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG - Kini, Informa hadir di Metro Indah Mall (MIM) Bandung. Dengan dibukanya gerai tersebut, pusat furnitur dan aksesoris untuk hunian dan bisnis itu resmi memiliki 86 toko di 40 kota di Indonesia.

Store Operation Director Informa Daniel Trisno mengatakan, sebelumnya, Informa sudah membuka empat gerainya di pusat Kota Bandung antara lain Plaza IBCC, Living Plaza Dago, Living Plaza Pasir Kaliki dan Gateway Bandung.

Karena itu, untuk memperluas pemasaran, Informa membuka gerai terbarunya di wilayah Bandung Timur dengan pertimbangan lokasinya yang dikelilingi oleh banyak perumahan.

"Kami menargetkan 100 gerai dibuka tahun ini," ujar Daniel, Jumat (22/3/2019).

Daniel menjelaskan, Informa tidak hanya menghadirkan furnitur dan aksesoris saja tapi juga produk elektronik untuk memenuhi keperluan rumah tangga.

Melihat tingginya antusiasme generasi milenial terhadap produk furnitur, aksesoris dan elektronik, beragam pelayanan dihadirkan untuk memudahkan para pelanggan seperti layanan antar, instalasi dan jasa konsultasi desain interior.

Informa juga memiliki layanan Clean and Care, yaitu jasa pembersihan sofa dan matras. Adapun layanan Pick and Move atau jasa bongkar pasang bagi pelanggan yang ingin pindah rumah serta layanan Furniture and Electronic Protection agar furnitur, aksesoris dan elektronik terlindungi dari bencana alam, kebakaran dan pencurian.

"Kami ingin para pelanggan bisa berbelanja dengan nyaman. Terlebih lagi ada banyak pelanggan kami yang merupakan generasi milenial. Mereka cenderung ingin sesuatu yang serba mudah dan cepat. Karena itu, kami memiliki aplikasi mobile yang bisa diunduh di Play Store dan App Store," katanya.

Daniel memaparkan, pelanggan bisa menggunakan aplikasi itu untuk membuka katalog, mencari promo dan mendapatkan jawaban seputar produk dan layanan melalui online chatting.



"Informa merupakan gerai omni channel. Jadi, pelanggan bisa membeli produk secara online dan mengambil barangnya di toko offline terdekat. Atau sebaliknya, pelanggan bisa membeli produk secara offline dan membayar barangnya secara online," ujarnya.



Lebih lanjut, Informa memberikan penawaran pada pembukaan gerai terbaru ini. Penawaran tersebut diantaranya hadiah langsung setiap berbelanja dengan nominal tertentu, voucher belanja senilai Rp300.000 dan harga spesial hingga tanggal 24 Maret mendatang.