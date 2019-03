Westlife Konser Reuni di Indonesia pada Agustus

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Westlife akan menggelar konser reuni pada 7 Agustus 2019 di ICE BSD, Tangerang, menandai kembalinya boyband legendaris yang vakum selama tujuh tahun sejak 2012.

Konser yang diselenggarakan Full Color Entertainment itu akan dinamai "Westlife - The Twenty Tour 2019", menjadi salah satu bagian dalam perayaan 20 tahun Westlife berkarya, demikian keterangan resmi yang diterima Antara, Kamis.

"Westlife - The Twenty Tour 2019" akan dimulai di Belfast pada 25 Mei hingga 5 Juli 2019 di Dublin, Irlandia. Setelah itu dilanjutkan dengan tur Asia termasuk Indonesia.

Nantinya Shane Filam, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan akan membawakan lagu-lagu hits seperti "Swear It Again", "If I Let You Go", "Flying Without Wings", "I Have a Dream", "Seasons in the Sun", "Fool Again", "My Love", "What Makes a Man", "Uptown Girl", "Mandy", "You Raise Me Up" dan lainnya. Mereka juga akan menyanyikan lagu baru yang berjudul "Hello My Love".

Westlife mengumumkan rencana reuni pada Oktober 2018 lalu. Kemudian mereka merilis single terbaru yang berjudul "Hello My Love" dan mendapat sambutan yang baik dari penggemarnya.

Westlife terakhir melakukan konser pada 23 Juni 2012 di Croke Park Dublin, Irlandia. Konser kali ini merupakan yang pertama sejak tujuh tahun silam.

Westlife berhasil menjual lebih dari 55 juta keping album di seluruh dunia, dan menjadi satu-satunya boyband yang memiliki tujuh single yang sukses menempati posisi puncak di tangga Lagu Inggris. Secara keseluruhan Westlife memiliki 14 single lagu nomor satu setelah Elvis Presley dan The Beatles.

Sebagai salah satu grup musik yang sukses, Westlife telah berhasil menjual 5 juta tiket konser di seluruh dunia, Westlife tercatat sebagai grup musik yang sering tampil di SSE Arena, Wembley.

Penjualan konser terbaik berskala stadion terbesarnya adalah saat konser di Croke Park Stadium yang memecahkan rekor penjualan tiket yang ludes terjual hanya dalam 5 menit saja. Westlife juga tercatat sebagai grup musik yang paling sering tampil di SSE Arena, Belfast.

Tiket konser "Westlife - The Twenty Tour" mulai tersedia pada 28 Maret 2019 di tiket.com dan secara offline di gerai Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek serta seluruh gerai Indomaret.