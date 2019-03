PT Dahana Ekspor 37.500 Kg Cartridge Emulsion Ke Australia

Dea Andriyawan

Bisnis.com, SUBANG -- PT Dahana (Persero) mengekspor 37.500 kg Cartridge Emulsion ke perusahaan asal Northern Territory, Australia, Johnex Explosives, Rabu (20/3). Pelepasan tiga kontainer yang membawa bahan peledak yang dikenal dengan sebutan dinamit ini dilakukan di PT Dahana, Subang.

Direktur Operasi PT Dahana (Persero) Bambang Agung menyebut ekspor yang dilakukan oleh pihaknya membuktikan produk-produk dalam negeri khususnya produksi perusahan plat merah semakin dilirik oleh pangsa pasar mancanegara.

“Bagi PT Dahana sendiri, ekspor ini akan meningkatkan daya saing produk-produk bahan peledak Dahana di pasar Australia, memperluas pasar dan sesuai dengan nilai budaya PT Dahana yaitu aliansi global dengan perusahaan-perusahaan mitra di Australia,” terang Bambang Agung.

Menurutnya, melalui Letter of Intent (LoI) yang telah dilakukan keduanya, Johnex Explosives berencana setiap tahunnya akan memborong Cartridge Emulsion Dahana sebanyak lebih kurang 8 kontainer.



Maka, dengan terjalinnya kemitraan dengan perusahaan di Australia ini, memungkinkan peluang Dahana untuk memasarkan produk-produk lainnya ke Australia semakin tinggi.

Menurut Bambang, selain Australia, negara-negara lainnya pun akan menjadi target pasar dari Dahana, seperto Timor Leste dan Vietnam.

"Saya hari ini akan menandatangani kerja sama dengan Timor Leste," ungkapnya.

Kemudian, nilai bisnis untuk pengiriman pertama ini kata Bambang sebesar USD 90 ribu. Meski nilai ini terbilang masih kecil, namun ia optimis peluang ekspor produk-produk peledak dari Dahana akan semakin lebar dengan dimulainya kerja sama dengan perusahaan mancanegara.

Sementara itu, Abdul Haris Atbaro, General Manager Divisi Tambang Umum 2 PT Dahana (Persero), mengaku optimis dengan peluang tersebut.

“Ekspor ini salah satunya adalah peluang untuk mengekspor pentolite booster 150 gram sekitar 40.000 pcs per tahun dan non electric detonator sekitar 30.000 pcs per tahun,” ujar Haris.

Sementara itu, dalam sambutannya Heide Saenger, Compliance and Supply Chain Officer Johnex Explosive, Australia menyambut baik kerjasama ini. Ia mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan berharap dapat bekerjasama lebih baik lagi.

"Terimakasih atas kerja keras dan kerja samanya, saya harap kerja sama ini akan terus baik" jelasnya.