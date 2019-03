All New Brio Andalan Penjualan Honda Awal 2019

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-All New Honda Brio mencetak hasil penjualan positif pada dua bulan pertama 2019 dengan total 12.477 unit yang terdiri dari 9.486 unit All New Honda Brio Satya dan 2.991 unit All New Honda Brio RS.



"Penjualan Honda pada awal tahun ini menunjukkan tren positif karena didukung beberapa produk yang telah mengalami penyegaran seperti Honda Brio dan Honda Mobilio," kata Direktur Penjualan dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy dalam keterangannya, Senin (18/3).



All New Honda Brio menjadi kontributor penjualan terbesar bagi Honda pada Februari 2019. Penjualan pada satu bulan itu tercatat sebanyak 10.637 unit, rincianya varian Satya terjual 4.688 unit dan varian RS mencetak penjualan 1.292 unit.



Selain All New Brio, beberapa produk lain Honda juga turut berkontribusi terhadap penjualan pada Februari. New Honda Mobilio yang diluncurkan pada 21 Februari mencatat penjualan sebanyak 2.026 unit, diikuti Honda Jazz dengan penjualan sebanyak 986 unit.



Pada bulan yang sama, Honda HR-V 1.5L membukukan penjualan sebanyak 828 unit diikuti Honda CR-V sebanyak 534 unit. Sementara New Honda Civic Sedan yang juga baru mengalami penyegaran pada Februari mencatatkan penjualan sebanyak 116 unit.