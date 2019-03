LIGA CHAMPIONS: Hasil Undian Perempat Final, Barcelona Bertemu MU

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - UEFA mengundi babak perempat final Liga Champions di markas mereka di Nyon, Swiss, pada Jumat, yang salah satunya mempertemukan raksasa Spanyol Barcelona dengan Manchester United.

Kedua tim sempat bertemu di partai final Liga Champions 2011 silam, kala itu Barcelona mengalahkan United 2-0 di Stadion Olimpico, Roma, Italia.

Sementara itu wakil Inggris lainnya, Liverpool, bakal berhadapan dengan klub Portugal, Porto. Musim lalu keduanya juga sempat bertemu di putaran 16 besar, di mana Liverpool menang secara agregat 5-0.

Dua wakil Inggris lainnya, Tottenham Hotspur dan Manchester City, berhadapan satu sama lain di laga perempat final lainnya. City dua musim beruntun selalu bertemu sesama wakil Inggris di perempat final. Musim lalu mereka bertemu Liverpool dan kalah dua kali yakni 0-3 dan 1-2.

Satu laga perempat final lainnya mempertemukan Ajax dengan Juventus. Pertemuan ini menarik mengingat Ajax melangkah ke perempat final dengan menyingkirkan Real Madrid, mantan klub Cristiano Ronaldo musim lalu.

Selain babak perempat final, pengundian juga menentukan laga semifinal yang memastikan pemenang antara Tottenham vs City bertemu Ajax atau Juventus. Sedangkan pemenang antara Liverpool kontra Porto bakal berhadapan dengan pemenang laga Barcelona vs United.

Berikut hasil lengkap undian perempat final dan semifinal Liga Champions:

Perempat final

Ajax vs Juventus

Liverpool vs Porto

Tottenham Hotspur vs Manchester City

Barcelona vs Manchester United

Semifinal

Tottenham Hotspur/Manchester City vs Ajax/Juventus

Barcelona/Manchester United vs Liverpool/Porto