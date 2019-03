Bakal Ada Kahitna Di Ulang Tahun Pertama Museum Gedung Sate

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG--Ulang tahun pertama Museum Gedung Sate akan dipusatkan pada Tanggal 15-16 Maret 2019 mendatang.

Kabiro Umum Setda Jabar Iip Hidayat mengatakan acara ulang tahun tersebut bertajuk Museum Festivies atau Muviest yang akan menghadirkan pameran 48 museum se-Jawa Barat.

Selain itu akan diramaikan pula bincang-bincang dengan tema 'the future of museum', penampilan band lawas asal Bandung Kahitna, sederetan photo booth pop up dan lain-lain. "Sederetan aktivitas itu digelar memperingati hari jadi yang pertama museum Gedung Sate," katanya, Selasa (12/3/2019).

Menurur Iip, acara seperti ini adalah yang pertama kali digelar di Indonesia dimana puluhan museum dipamerkan di satu tempat dan satu waktu yang sama.

"Tentu saja tujuan utamanya adalah lebih mengenalkan museum kepada masyarakat, terutama kaum milenial, selain tentu saja lebih mengenalkan museum gedung sate dan sejarah gedung satenya itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu Kabag Publikasi dan Pemberitaan Seta Provinsi Jabar Azis Zulfikar mengatakan, Muviest ini juga ingin merubah citra museum yang kolot dan kuno menjadi kekinian.

"Mengubah citra hanya dengan kata-kata itu sulit. Kami ingin dengan bukti nyata bahwa saat ini museum dikelola dan ditampilkan dengan suasana kekinian. Ada digitalisasi dan lain-lain," jelas Aziz.

Di Muviest juga akan ada lomba menggambar, mewarnai dan instagram photo and video contest untuk anak-anak dan milenial.