Datsun Hadirkan GO+ Panca Bertransmisi X-tronic CVT

Bisnis.com, JAKARTA-Datsun Indonesia memperkenalkan Datsun GO+ CVT Panca bertransmisi X-tronic CVT (continuously variable transmission) yang akan melengkapi varian Datsun sebelumnya, sekaligus menawarkan kemudahan mengemudi bagi konsumen di perkotaan.



Konsumen di Indonesia membutuhkan mobil keluarga yang efisien dan nyaman guna mendukung aktivitas berkendara yang terus meningkat. Teknologi CVT ini diklaim menghadirkan kenyamanan dan keamanan saat mengemudi, berkat penggunaan sistem transmisi praktis tersebut.



"Perkenalan Datsun GO+ CVT ini memperkuat komitmen kami dalam mengakomodasi kebutuhan konsumen di Indonesia. Kami ingin menyediakan akses terhadap mobilitas personal yang sejalan dengan gaya hidup konsumen kami yang terus berevolusi," kata head of Datsun Indonesia Masato Nakamura dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3) malam.



CVT menawarkan performa mumpuni dengan efisiensi bahan bakar, tarikan mulus dan kemudahan ketika berkendara. CVT pada model ini juga menawarkan kinerja yang lebih baik karena semakin ringan dan lebih ramping daripada transmisi otomatis konvensional.



Konsumen sudah bisa memesan Datsun GO+ CVT di 106 diler Datsun seluruh Indonesia, yang dilengkapi layanan servis gratis hingga pemakaian 50.000 km/4 tahun bagi pelanggan Datsun.



Datsun juga mengundang pelanggan untuk mengenal jajaran produk terbaru, meliputi GO+ Panca CVT dan GO Live pada pameran yang berlangsung pada 5-10 Maret 2019 di Season City, Jakarta dan Hartono Mall, Yogyakarta.



Berikut harga Datsun on the road Jakarta:



All New Datsun GO+ Panca A CVT :Rp137.340.000

All New Datsun GO+ Panca T CVT :Rp146.290.000

All New Datsun GO+ Panca T Style CVT :Rp150.790.000