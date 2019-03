TOTO Tutup Pertunjukan Istimewa Java Jazz 2019

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Penampilan grup musik legendaris TOTO di jadi penutup panggung istimewa Java Jazz 2019 yang sebelumnya diisi oleh musisi muda H.E.R dan Raveena.

Dikutip dari siaran pers Java Jazz, Senin, TOTO membawakan 16 lagu, dimulai dengan "Devil’s Tower", kemudian "Hold the Line" yang membuat para penonton histeris dan bernyanyi bersama.

Konser berlanjut dengan lagu-lagu yang tidak asing di telinga para penggemarnya yaitu "Lovers in the Night", "Alone" dan "Rosanna".

Teriakan histeris juga terdengar saat lagu Georgy Porgy dinyanyikan.

Steve Lukather, sang gitaris menyapa penonton dengan berkata “Ready to sing along?” setelah itu mereka memainkan lagu "Human Nature" yang di populerkan oleh Michael Jackson.

Tanpa aba-aba, penonton yang berada di belakang langsung maju ke depan, sementara mereka yang duduk sontak berdiri.

Band rock Amerika Serikat yang dibentuk sejak 1977 itu juga membawakan lagu yang sudah dinantikan, "Africa".

Pertunjukan ditutup dengan encore "Home of the Brave", mengakhiri special show yang ekslusif di Java Jazz 2019.

Hari sebelumnya, penyanyi soul Amerika-India Raveena membuat panggung jadi warna-warni dengan sentuhan bunga di sana-sini menghibur penonton yang didominasi usia muda, sementara H.E.R yang baru memenangi piala Grammy jadi penampil hari pertama.