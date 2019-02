Daftar Pemenang Piala Oscar 2019

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD-Perhelatan Oscar 2019 telah usai, ditandai dengan keberhasilan sederet bintang dan karya yang menyabet penghargaan dari ajang Academy Awards ke-91 itu.



Para selebriti termasuk Regina King, Mahershala Ali, Rami Malek dan Olivia Colman menjadi sebagian sosok yang menyunggingkan senyum karena menjadi yang terbaik malam itu.



"Green Book" menjadi film terbaik, lalu "Black Panther" mencetak sejarah untuk Marvel pada acara yang berlangsung Minggu (24/2) di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat.



Berikut daftar lengkap pemenang Oscar 2019:



Best Picture : Green Book



Best Directing: Alfonso Cuarón (Roma)



Best Animated Feature Film: Spider-Man: Into the Spider-Verse



Best Foreign Language Film: Roma



Best Actor in a Leading Role: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)



Best Actress in a Leading Role: Olivia Colman (The Favourite)

Best Actor in a Supporting Role: Mahershala Ali (Green Book)



Best Actress in a Supporting Role: Regina King (If Beale Street Could Talk)



Best Adapted Screenplay: BlacKkKlansman



Best Original Screenplay: Green Book



Best Original Song: "Shallow," Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt (A Star Is Born)

Best Original Score: Black Panther, Ludwig Goransson



Best Documentary Feature: Free Solo



Best Documentary Short Subject: Period. End of Sentence.



Best Cinematography: Roma



Best Costume Design: Black Panther



Best Film Editing: Bohemian Rhapsody



Best Makeup and Hairstyling: Vice



Best Production Design: Black Panther, Hannah Beachler and Jay Hart



Best Animated Short Film: Bao



Best Live Action Short Film: Skin



Best Sound Editing: Bohemian Rhapsody



Best Sound Mixing: Bohemian Rhapsody



Best Visual Effects: First Man