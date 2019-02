Queen Bawakan We Will Rock You di Oscar 2019

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Band Queen bersama Adam Lambert, membuka acara Oscar 2019, yang untuk kali pertama berlangsung tanpa host, Minggu (24/2).



Queen membawakan dua lagu selama segmen pembuka, yakni "We Will Rock You" dan "We Are the Champions", seperti dilansir Hollywood Reporter.



Ketika kamera menyorot ke kerumunan, para selebiriti terlihat menikmati pertunjukan, termasuk Lady Gaga, Allison Janney, Jordan Peele, Mike Myers, Musgraves Kacey, Amy Adams, Glenn Close, Alex Rodriguez dan Javier Bardem.



Setelah Adam Lambert dan Queen membuka Oscar 2019 dengan penampilan medley yang menggetarkan, Tina Fey, Amy Poehler, dan Maya Rudolph naik ke panggung untuk mempersembahkan penghargaan aktris pendukung terbaik untuk If Beale Street Could Talk, Regina King.



"Kami bukan host, tetapi kami akan berdiri di sini terlalu lama sehingga orang-orang. akan berpikir bahwa kami menjadi host," kata Fey.



Bulan lalu, Kevin Hart mengundurkan diri sebagai host Oscar karena masalah homofobik di masa lalu dan lelucon ofensif yang dibuat dalam aksi sebelumnya.



Penghargaan Academy tahunan ke-91 disiarkan langsung di ABC dari Dolby Theatre di Hollywood & Highland Center di Hollywood.