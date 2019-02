Regina King Aktris Pendukung Terbaik Oscar 2019, Kalahkan Emma Stone

Newswire

Aktris Regina King memenangkan penghargaan Oscar pertamanya, yakni sebagai aktris pendukung terbaik untuk film "If Beale Street Could Talk".



King mengalahkan para koleganya yang masuk dalam nominasi Oscar 2019 yakni Amy Adams (Vice), Marina de Tavira (Roma), Emma Stone (The Favourite) dan Rachel Weisz (The Favourite), seperti dilansir Hollywood Reporter, Minggu (24/2).



Film ini juga dinominasikan untuk kategori original score dan skenario adaptasi terbaik.



"James Baldwin melahirkan karya ini, Barry kamu mengasuhnya, kamu mengelilinginya dengan begitu banyak cinta dan dukungan," katanya setelah menerima penghargaannya.



"Aku adalah contoh ketika dukungan dan cinta dicurahkan kepada seseorang," ujar King yang juga berterima kasih kepada ibunya.