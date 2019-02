Mengenal Wi-Fi 6

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Wi-Fi 6 disebut akan memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia mengingat kebutuhan akan kecepatan Internet kian tinggi seiring dengan meningkatnya konsumsi bandwith untuk aplikasi, games dan video di laptop maupun ponsel.



WiFi 6 adalah generasi berikutnya dari Wi-Fi, yang mulai hadir tahun ini. Fungsinya masih sama, menghubungkan pada internet, dengan banyak tambahan teknologi yang akan membuat pengalaman berselancar di Internet lebih efisien dan cepat, demikian seperti dilansir The Verge, Kamis (21/2).



Seberapa cepat?

WiFi 6 berkecepatan 9,6 Gbps, meningkat dari Wi-Fi 5 yang cuma 3,5 Gbps.



Tapi sebenarnya, kedua kecepatan itu tak mungkin dicapai dalam penggunaan Wi-Fi di dunia nyata. Kecepatan unduhan rata-rata di AS hanya 72 Mbps, atau kurang dari 1 persen dari kecepatan maksimum teoretis.



Tetapi fakta bahwa Wi-Fi 6 memiliki batas kecepatan teoritis yang jauh lebih tinggi daripada pendahulunya masih penting. 9,6 Gbps itu tidak harus masuk ke hanya satu komputer, tetapi dapat dibagi ke seluruh jaringan perangkat. Artinya, lebih banyak potensi kecepatan untuk setiap perangkat.



Alih-alih meningkatkan kecepatan untuk masing-masing perangkat, Wi-Fi 6 meningkatkan jaringan ketika sekelompok perangkat terhubung.



Itu penting karena ketika Wi-Fi 5 keluar, rata-rata rumah tangga AS memiliki sekitar lima perangkat Wi-Fi di dalamnya. Sekarang, rumah rata-rata memiliki sembilan perangkat Wi-Fi, dan berbagai perusahaan memperkirakan jumlahnya akan mencapai rata-rata 50 dalam beberapa tahun.



Namun, perangkat-perangkat yang ditambahkan itu membebani jaringan dan melambat.



Lalu, seberapa cepat untuk tiap perangkat?



Pada awalnya, koneksi WiFi 6 sepertinya tidak akan jauh lebih cepat dari WiFi sebelumnya. Sebab laptop ber-Wi-Fi 6 yang terhubung ke router Wi-Fi 6 mungkin hanya sedikit lebih cepat daripada laptop Wi-Fi 5 yang terhubung ke router Wi-Fi 5.



Tapi keadaan berubah ketika semakin banyak perangkat yang ditambahkan ke jaringan Anda. Di mana router saat ini mungkin mulai kewalahan oleh permintaan dari banyak perangkat, router WiFi 6 dirancang untuk lebih efektif menjaga semua perangkat diperbarui dengan data yang mereka butuhkan.



Kecepatan masing-masing perangkat itu tidak selalu lebih cepat daripada yang dapat mereka capai hari ini di jaringan berkualitas tinggi, tetapi mereka lebih cenderung mempertahankan kecepatan tertinggi itu bahkan di lingkungan yang lebih sibuk.



Bayangkan ini akan sangat berguna di sebuah rumah di mana satu orang streaming Netflix, orang lain sedang bermain game, lainnya sedang mengobrol di video call, dan pemakaian sejumlah besar gadget pintar seperti kunci pintu, sensor suhu, sakelar lampu, dan sebagainya, semuanya menyala sekaligus.



Namun, seberapa cepat peningkatan itu, akan tergantung pada berapa banyak perangkat di jaringan Anda dan kebutuhannya masing-masing perangkat.



Bagaimana mendapatkan Wi-Fi6?



Untuk bisa menikmati Wi-Fi6, Anda harus beli perangkat baru.



Generasi Wi-Fi mengandalkan perangkat baru, bukan hanya pembaruan software. Jadi Anda perlu membeli ponsel, laptop, dan sebagainya untuk mendapatkan versi baru Wi-Fi ini.



Ada dua teknologi utama yang membuat koneksi Wi-Fi 6 lebih cepat yakni MU-MIMO dan OFDMA.



MU-MIMO, yang merupakan singkatan dari "multi-pengguna, banyak input, banyak output", sudah digunakan di router dan perangkat modern, tetapi Wi-Fi 6 memperbaruinya.



Teknologi ini memungkinkan router untuk berkomunikasi dengan beberapa perangkat pada saat yang bersamaan, alih-alih menyiarkan ke satu perangkat, lalu ke perangkat berikutnya, dan selanjutnya. Saat ini, MU-MIMO memungkinkan router untuk berkomunikasi dengan empat perangkat sekaligus.



Wi-Fi 6 memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi hingga delapan.



Hemat baterai



Teknologi baru lainnya di Wi-Fi 6 adalah bisa menghemat baterai.



Alasannya, teknologi Wi-Fi memungkinkan perangkat untuk merencanakan komunikasi dengan router, mengurangi jumlah waktu yang mereka butuhkan untuk menjaga antena mereka tetap menyala untuk mengirim dan mencari sinyal. Itu berarti mengurangi daya baterai dan meningkatkan masa pakai baterai.



Saat ini, WiFi 6 baru tersedia di ponsel kelas atas. Prosesor andalan terbaru Qualcomm, Snapdragon 855, termasuk yang mendukung untuk WiFi 6, dan itu diperuntukkan bagi gelombang telepon "mahal" berikutnya.



Penyertaan Snapdragon 855 tidak menjamin bahwa ponsel akan memiliki Wi-Fi 6, tetapi itu pertanda baik: Samsung Galaxy S10 adalah salah satu ponsel pertama dengan prosesor baru, dan mendukung generasi terbaru Wi-Fi.