Perkenalkan All New Livina dan Serena, Nissan Bidik Pasar Bandung

Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG -- Nissan resmi memperkenalkan All New Livina dan All New Serena di Kota Bandung. Acara tersebut digelas di Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (21/2).

Sebelumnya, Nissan telah meluncurkan All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena di Indonesia, pada acara Nissan Brand Convention yang diadakan 19 Februari 2019 yang lalu di Jakarta.

“Lewat kegiatan regional launch ini, kami berharap semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa menikmati keunggulan kedua kendaraan terbaru ini, yang mengusung Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan visi Nissan dalam mengubah cara orang menjalani hidup dan berkendara,” kata Presiden Direktur PT. Nissan Motor Indonesia Isao Sekiguchi.

Sekiguchi menilai, Kota Bandung menjadi pasar yang penting dalam peta pemasarannya. Terlebih, Kota Bandung termasuk kota penyangga untuk Ibu Kota Indonesia.

Kebutuhan koneksi antar daerah juga menjadi sangat penting, dimana Kota Bandung memiliki akses yang luas untuk menjangkau daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Menurutnya, All New Livina dan All New Serena dirancang khusus guna memaksimalkan pengalaman berkendara yang berkesan bersama keluarga dan orang-orang tercinta yang telah disesuaikan dengan kondisi berkendara dan kondisi jalan di Indonesia.

Meski banyak masyarakat yang mengaitkan desain All New Livina dengan salah satu produk dari Mitsubishi yakni Xpander, Sekiguchi menilai hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk memberikan kenyamanan berkendara penggunanya.

Terlebih kata dia, Nissan Livina telah sejak 2007 meberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan berkesan, serta sentuhan premium di bagian interiornya. Nissan memastikan hal ini menjadi ciri khas yang terus diterapkan dalam pembuatan All New Livina.

All New Livina menggabungkan karakter desain Nissan yang unik dan kenyamanan yang ada pada produk Livina. Nissan Intelligent Mobility membuat pengalaman berkendara bersama keluarga menjadi aman, lancar dan percaya diri.

Gril V-Motion dan lampu depan LED yang berbentuk bumerang merupakan desain khas Nissan. Interior mewah menampilkan kursi berbalut kulit premium yang membuatnya berbeda dengan mobil lain di segmennya.

MPV ini tutur dia, menawarkan konektivitas telepon pintar yang pertama di segmennya dan navigasi untuk mendukung kenyamanan berkendara setiap hari, sekaligus memberikan hiburan. Kendaraan ini dilengkapi dengan Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control dan Traction Control yang meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara.



All New Nissan Livina memastikan perjalanan bersama keluarga menjadi lebih berkualitas dengan level kesenyapan kabin yang terbaik di kelasnya.

Kendaraan ini juga memberikan keleluasaan dalam pengaturan letak kursi, yang sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup keluarga Indonesia.

Nissan Serena yang kini sudah memasuki generasi kelima, telah menjadi pelopor segmen High MPV di Indonesia pada 1996. All New Nissan Serena memiliki teknologi dan fitur Nissan Intelligent Mobility canggih yang meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan berkendara.

Mewarisi nilai-nilai unggul yang telah dibentuk oleh generasi Serena sebelumnya, versi All New Nissan Serena ini jauh lebih maju. Kendaraan ini memiliki teknologi cerdas, desain yang elegan dan ruang kabin yang nyaman.

Intelligent sliding door yang merupakan yang pertama di segmennya, membantu penumpang untuk masuk dan keluar serta menurunkan barang-barang dengan lebih mudah. Fitur lainnya yang juga merupakan hal pertama di segmennya adalah pintu bagasi ganda yang menyiasati keterbatasan ruang.

MPV Nissan ini memiliki sistem hiburan yang canggih dengan adanya layar monitor ganda berukuran 7 inci yang pertama di segmennya. Layar monitor yang pertama adalah head unit yang tersambung dengan telepon pintar, dan juga terhubung dengan roof monitor berukuran 11 inci. Layar monitor berikutnya adalah Multi Information Display berukuran 7 inci yang memiliki banyak fitur, termasuk Intelligent Around View Monitor yang terkenal dari Nissan.



All New Nissan Serena adalah satu-satunya MPV di pasar Indonesia yang memiliki two-tone body color. Desainnya yang elegan mencerminkan selera tinggi yang membuat siapa pun yang mengendarainya tampil beda.

Mobil ini hadir dengan kabin luas dan nyaman. Keluarga dapat menikmati kenyamanan maksimum dengan adanya captain seat berbalut kulit dan roof monitor berukuran 11 inci. Tujuh colokan USB pada setiap baris kursi menjadikan mobil berbeda dari mobil lain di segmennya.

“Pelanggan adalah fokus dari semua usaha terbaik kami, dari mulai desain dan fitur mobil hingga ke pengalaman penjualan dan purna jual. Itulah sebabnya kami memperkenalkan Nissan Care Package untuk meningkatkan pengalaman pelanggan,” Sekiguchi menambahkan.

Nissan memperkenalkan layanan baru Nissan Care yang memberikan paket 50 ribu km/4 tahun bebas jasa dan suku cadang bagi pelanggan yang membeli kedua kendaraan baru tersebut dan New Nissan Terra mulai Februari 2019.

Pelanggan dapat melakukan pemesanan All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena mulai hari ini di 106 gerai Nissan di seluruh Indonesia.

Adapun harga on the road All New Nisan Livina ‎dibandrol Rp 201,5 juta untuk tipe terendahnya yakni tipe E MT. Sementara untuk tipe tertingginya yakni All New Livina VL AT bisa dibawa pulang dengan harga Rp 265 juta.



Kemudian, harga on the road di Bandung untuk All New Serena dibandrol Rp 470,5 juta untuk tipe terendahnya yakni tipe X. Kemdian untuk tipe tertingginya yakni tipe HWS Two Tone dihargai Rp 487,5 juta.



Regional launch untuk All New Livina dan All New Serena menurutnya akan berlanjut ke Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Makassar, Semarang, dan Bali‎.